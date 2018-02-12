又有孩子被锁车内！1岁孩子被困车内消防破窗救人。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶） 带孩子对家长来说是个技术活，除了耐心还得细心，这不，在西安西华门大街上，因为一位妈妈的疏忽，1岁多的孩子就被锁在了车里面。
记者了解到，事发生在2月10号下午4点半左右的西华门大街上，事情还得从当时正在这里执勤的西安交警莲湖大队西大街中队辅警刁冬明接到的一起求助说起。
民警：“有一名女士过来求助我，说孩子锁在车上，钥匙也在车里面，这位妈妈把钥匙放在外套里面，她下去的时候忘穿了。
刁冬明和同事赶到现场的时候，后座上的1岁多的孩子正在嚎啕大哭，妈妈和大女儿着急地在车外安慰他。怕孩子出现意外，不少人都在帮忙出主意。
孩子母亲：“撬窗子吧，从我家送备用钥匙过来得一个小时。”
民警：“很多路人和我们都在想办法，但是附近没有开锁公司，备用钥匙在大寨路家里，家里没人，来去得两个小时，所以破窗就是最快的办法。”
又有孩子被锁车内！1岁孩子被困车内消防破窗救人。
恰好附近就是消防西华门中队，有路人立即去求助消防员，试图借助专业工具，将孩子救出来。
民警：“消防员利用消防斧把离孩子最远的窗玻璃砸下来，把门打开，把孩子抱出来。”
孩子被抱出来后哭得撕心裂肺，不过大伙悬着的心也终于可以放下了，民警又帮忙清理了碎玻璃，以免伤人。
近些年来，因为家长疏忽将孩子锁在车内的事频频发生，民警也想借此提醒一下大家，快过年了，希望各位家长带小孩的时候多留个心眼，以免给小孩带来意外的伤害。
编辑： 王瑜
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