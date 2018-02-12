我国成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。拍摄：史啸（中国航天科技集团一院）

西部网讯（特派西昌记者 赵昊 通讯员 杨昱林 陈飚 ） 2018年2月12日13时03分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号工程第五、六颗组网卫星。本次发射是北斗三号工程第三次全球组网卫星发射，也是农历鸡年中国航天的“收官之战”。

经过3个多小时飞行后，卫星进入预定轨道。后续将进行集成测试与试验评估，并与此前发射的四颗北斗三号导航卫星进行组网运行。

此次发射任务，工程全线数千名参研参试人员扎根一线，发射场系统面对3个月连续执行7次航天发射的超高密度，精准组织指挥，优化测试流程，严格质量管控；运载火箭和卫星系统积极破解多型任务交叉并行带来的难题挑战，科学调配人员、合理统筹资源，以严慎细实的作风压茬推进各项工作；分布于大漠戈壁、深山雪原、海岛边疆、大洋太空的测控站点、远望号测量船和中继卫星“陆海天”立体接力测控，实现发射任务圆满成功。

据介绍，卫星系统、测控系统、地面运控系统科技人员春节期间还将继续坚守岗位、完成后续任务。

此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭（及远征一号上面级）由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院分别抓总研制。这是长征系列运载火箭的第 267次飞行。