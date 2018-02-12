新闻特写：七旬铁路退休老职工 高铁上感慨列车巨变

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏） 2月10日（腊月二十五）下午，72岁的汉中市民孟兆亮乘坐G1832次高铁，从汉中踏上回老家河南开封的春运旅途。在西安北到渭南北的18分钟旅途中，这位铁路退休老职工向记者感叹随着列车速度“质”的飞跃，让他的春节旅途从以前的一天一夜缩短到现在的4个小时20分钟左右。

2月10日下午快5点时，记者从西安北客站搭乘G1832次高铁到渭南，恰巧与紧靠车窗的孟兆亮座位相邻。列车5点02分启动后，老人一边欣赏沿途风景一边与记者聊起来。他说，上世纪70年代后期，身为铁路职工子弟的他被招入铁路系统当职工，后来从河南洛阳调到陕西汉中工作，一直干到退休。

老人说，最初他通常是坐绿皮列车回老家过年，那时因为是锅炉烧煤作为牵引动力，列车时速只有60公里左右。旅客通常在车上会聊天，用来消解漫长的旅途时光。

孟兆亮：“那时是蒸汽式，我那时候从汉中到开封要坐一天一夜车，来回都要是卧铺。”

老人说，那时条件艰苦，收入不高，坐绿皮车回趟老家有种活受罪感觉；后来随着改革深入和科学进步，列车进入电气时代，时速提高了近一倍；两年多前，已经退休的他首次坐高铁回老家过年，但这需要到西安转乘。

孟兆亮：“坐高铁，因为当时汉中都没有通嘛，我要从西安北站到开封北站，从汉中坐大巴坐四个小时大巴，在（西安）下了车以后又坐高铁回开封。”

老人说，他的女儿、女婿现在也在铁路上工作，可以说是一家三代铁路人。随着西成高铁的开通，他今年春节回老家过年更方便了。

孟兆亮：“现在一通，嘿，从汉中上车，一车直达，多方便的。现在是（下午）3点20分汉中发的车，到那边是7点40分，现在都不用坐卧铺了。”

老人说，由于汉中现在进入全国高铁网，让退休的他对美好生活充满了更多期待。

孟兆亮：“从河南回来，准备再到成都玩几天，这交通多方便呢。”

老人说，“火车跑得快，全靠车头带”。我国铁路从时速60公里的蒸汽式机车，到时速100公里的电力机车，再到时速200多公里的高铁，这是中国铁路的飞跃，更是国家繁荣发展的时代缩影。高铁让春运回家的人更加平淡、悠闲、惬意、便捷。

孟兆亮：“高铁跑得又快又稳当。过去那车咯噔噔咯噔噔……”

记者：“我到渭南了”。

孟兆亮：“哈哈哈，还没感觉啥就到了。”

记者：“17分钟多。”

孟兆亮：“好快！……变化太大了。哎呀，现在你们这年轻人说实话真享福啊。”

下午5点19分，高铁广播播报列车已抵达“渭南北”车站。记者稍后下车时，老人还微笑着不停地挥手告别。

编辑： 王瑜