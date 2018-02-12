西安市纪委通报曝光7起违反中央八项规定精神典型问题

西部网讯（记者 李媛）春节将至，为贯彻落实中央纪委和省纪委廉洁过节的要求，持之以恒纠正“四风”，进一步强化对党员领导干部警示教育。西安市纪委对外通报了查处的7起违反中央八项规定精神典型问题。
1.市城市照明管理处处长郑东来、副处长程联社违规发放福利问题。2015年2月至2016年2月，经郑东来、程联社同意，市城市照明管理处工会购买购物卡给全处职工发放过节福利，共计52.41万元，费用从其下属企业职工技协服务部工程款中支付。郑东来、程联社均受到党内警告处分。
2.市绿化养护管理处南二环管理所所长卢止庸违规收取礼金聚餐问题。2017年7月，卢止庸所在单位一职工以给卢止庸过生日为由，收取7名职工1400元交由卢止庸组织聚餐K歌吃宵夜，共计消费1393元。卢止庸受到党内警告处分。
3.西安大兴新区城改办副主任付小楠违规使用公务油卡问题。2016年3月至2017年9月，付小楠违规使用公务油卡给自己私车加油21次，消费共计4633.61元。付小楠受到党内警告处分。
4.雁塔区曲江街道五典坡村党支部书记沈顺利等人借参观学习之机公款旅游问题。2017年7月7日至8日，沈顺利组织五典坡村21名党员，以“七一”党员外出参观学习为名，前往宝鸡、凤县等地景点旅游。沈顺利受到党内严重警告处分，党支部委员李丁民、村监会委员徐平安、村委会委员沈必红、出纳兼报账员倪霞茹均受到党内警告处分。
5.长安区细柳街道卫生院院长杨广民违规发放津补贴问题。2016年5月至2017年8月，细柳街道卫生院违规发放奖金、加班费、交通补助费，共计27620元。杨广民受到党内警告处分。细柳街道卫生院原党支部书记张景奇因履行主体责任不力，受到党内警告处分。
6.周至县公安局交警大队原副大队长(主持工作)解超违规操办其女儿婚宴等问题。2015年5月13日，解超在周至县某酒店为其女儿置办27桌婚宴，每桌宴席标准为500元（不含烟酒），超出其报备桌数和标准。解超还存在违规收费等其他违纪问题，受到留党察看二年、行政撤职处分。
7.西安交通燃气公司原综合办副主任冯龙超标准接待问题。2015年8月至2016年11月，冯龙违规用公款购买香烟11条花费2695元，用于公务接待。冯龙受到党内警告处分。
编辑： 呼乐乐
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