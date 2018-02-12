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西安博物院将举办“2018小雁塔荐福文化大庙会”

时间：2018-02-12 17:31:38  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安博物院将举办“2018小雁塔荐福文化大庙会”

2月16日（正月初一）至3月2日（正月十五），西安博物院将举办“2018小雁塔荐福文化大庙会”，游客可持二代身份证、护照等有效证件，在西安博物院北门或西门发票处领取入场券免费入园。

西部网讯 2月16日（正月初一）至3月2日（正月十五），西安博物院将举办“2018小雁塔荐福文化大庙会”，游客可持二代身份证、护照等有效证件，在西安博物院北门或西门发票处领取入场券免费入园。

据了解，西安博物院每天最大接待量为20000人次，入园游客达到最大接待量时，将暂停发票。本次免费入场券领取将从每天9点开始，17点结束。65岁以上老人、现役军人、残疾人可凭本人有效证件直接入园参观，无需领取入场券。

景区停车场车位有限，游客可搭乘18、21、29、32、40、46、46区间、203、204、218、224、229、258、407、410、508、521、618、700、713、游7、游8(610)等公交线路，或搭乘地铁2号线到南稍门站前往游览。

庙会期间西安博物院将暂停晨练活动，同时小雁塔因内部维修，将暂停开放。

编辑： 刘璞华

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