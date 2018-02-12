农民工工资被拖欠三年，法院协调帮忙要回50万元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 林强） 快过年了，媒体一直在关注农民工的回家路，眼下有一些农民工却很无奈，不得不四处奔波，要自己的血汗钱。

农民工1：“欠我一万多，三年了。”

农民工2：“欠我三万，三年了。”

农民工3：“我手里带了三十多个工人，截止到目前一分钱都没给呢。”

一位师傅说，他们都是在西安阿房一路郦景澜庭小区项目部做工程的工人，三年前，郦景澜庭小区的开发方陕西维平实业有限公司和建设方陕西关中建筑工程有限公司，存在有复杂的经济纠纷。

项目建设方工作人员：“因为资金问题，一谈再谈，一拖再拖，（对方）不给付款。”

农民工工资被拖欠三年，法院协调帮忙要回50万元。

建设方说，开发商一直不给工程款，所以导致农民工工钱发放不了，而开发方则称是乙方不进行工程项目清算等原因，所以一直没有发放工人工资。双方各执一词，结果受害的是付出劳动却拿不到血汗钱的工人。

农民工：“过年了，都是外地来的，多少得给一点是不是。”

农民工工资被拖欠三年，法院协调帮忙要回50万元。

年前，农民工将这一情况反映给了西安市三桥街办和未央区人民法院三桥法庭，法院的工作人员和三桥街办的人民调解员王顺虎召集了项目部的开发商、建设方，将此事向前推进了一大步，达成了一个初步协议。

未央区人民法院三桥法庭副庭长同创：“开发商在经济困难的情况下，拿出50万先给农民工发放，让他们回家过年。”

开发商代表：“五十万虽然远远不够农民工的工资，但是也我们的一点诚意，我们希望尽快结算，在年后把工资发放完。”

未央区人民法院三桥法庭副庭长同创：“我们法院将在后边的工作中，协商好配合好双方，争取把后续工作做好。”

编辑： 王瑜