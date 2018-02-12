团伙开赌档"出千"毒打揭秘人被抓 组织者：十赌九骗

团伙开赌档“出千”毒打揭秘人被抓。

韩某不但被打断了鼻梁骨还遭受了非人待遇。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 平时与亲朋好友聚会，打一会儿麻将为了活跃气氛，可有些不法分子却把麻将用做了赌博和诈骗的工具，近期，咸阳公安渭城分局东风路派出所破获的一起非法拘禁案就跟赌博有关。

团伙开赌档“做局出千” 毒打拘禁揭秘人

咸阳公安渭城分局东风路派出所民警郭鹏飞：“案发当天，五名犯罪嫌疑人控制受害人到一家宾馆，对其非法拘禁、殴打、索要赌博资金。”

受害人韩某趁对方不备逃出报警，但当天夜里他不但被打断了鼻梁骨还遭受了非人待遇。而这一切都跟他的陋习有关。

受害人韩某：“拳打脚踢，还拿刀威胁我说要把我弄死，我以后再不赌博了。”

韩某说，正因为赌博让他遭遇了这场无妄之灾，打他的人正是组织赌局的人。而起因是因为他发现了对方的小秘密。

受害人韩某：“总是输，那天有人偷出来两张牌，里面有线圈，是遥控的麻将。”

记者：“打的什么？”

受害人韩某：“推对子。”

记者：“能输多少？”

受害人韩某：“我就是几万块，还有人输十几万呢，一把都是六千九千的锅。”

警方打掉涉赌团伙赌局 组织者：十赌九骗

接警后，渭城警方迅速打掉了这个以赌博做局，涉嫌非法拘禁他人的犯罪团伙。同时也证实了韩某的说法。

咸阳公安渭城分局东风路派出所副所长祁晓辉：“经过调查，嫌疑人的麻将是遥控的，充电后可以使用两个小时，只有嫌疑人能接到好牌，其他人就赢不了。”

正所谓“十赌九诈”，参与赌博的人恐怕都听过这句话。可偏偏有人不信邪，认为自己是那万分之一的幸运儿，能赢得了组织赌局的庄家。如果您也有这份侥幸，那就来听听“开赌档”的人怎么说。

嫌疑人董某：“十赌九骗嘛，我们这都是设定好程序的，谁接啥牌都是事前设计好的，只有我们赢钱，别人根本赢不了。”

目前，董某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌非法拘禁他人，组织赌博被批准逮捕。而作为参赌人员，被非法拘禁的韩某也受到了警方的行政处罚。

记者了解到，公安部冬季打击赌博违法犯罪专项行动以来，渭城公安分局共关停涉赌场所10余家、行政处罚120人，涉案金额100余万元。

编辑： 王瑜