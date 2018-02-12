爱国奉献无怨无悔 让西迁精神永续传承

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王晔军 侯强）2017年11月30日，习近平总书记给西安交通大学15位老教授回信，向当年响应国家号召、献身大西北建设的交大老同志们致以崇高的敬意，也希望西安交大师生传承好西迁精神，为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。

在2018年新年贺词中，习近平总书记再次提到西安交大西迁的老教授们，指出:“他们的故事让我深受感动。广大人民群众坚持爱国奉献，无怨无悔，让我感到千千万万普通人最伟大，同时让我感到幸福都是奋斗出来的。”今天，我们节目再次回到西安交大，来感受交大人身上薪火相传的西迁精神。

元旦刚过，西安雪后新霁。虽然已是寒假，但在西安交通大学图书馆里，仍然有不少学生在学习和查阅资料。

西安交通大学硕士研究生马文静：“今天这还算人少，一部分同学在教研室。”

在学校的实验室里，72岁的中国工程院院士、西安交大教授卢秉恒也正在召集课题组的几位教授论证新设备的研发运行情况。

卢秉恒：“新的型号调试的时间长。”

西安交通大学机械制造学院实验室办公室主任王鑫卉：“一个是交大人确确实实热爱自己的工作，在自己的岗位上踏踏实实地工作；二个也确实是受到了老一辈专家们西迁精神的鼓舞。”

1955年，根据国内外形势和教育、工业建设布局等方面的需要，国家做出将交通大学从上海迁往西安的决定。1956年8月10日，首批一千多名手持印着“向科学进军，建设大西北”大字车票的师生，登上“交大支援大西北专列”，向目的地西安驶去。交通大学的大规模西迁由此开始。

西安交通大学教授张娴如：“那时候真是热血沸腾，你只要需要，我们哪儿都能去。”

从黄浦江畔的繁华都市，举校迁往三千里之外偏僻的黄土地上。这期间，物质上和心理上要经历多大程度的落差，也许只有亲历者才能知道。但是只要党和国家一声令下，许多老教师携妻带子来到西安。教授带头西迁，学子踊跃随行，在田野四围的简陋校舍中迅速开展教学和科研，扎根黄土地艰苦奋斗。从1955年至1957年两年内，交通大学在上海的2812名学生、1472名教师职工及家属，以及教学器材设备分批迁到西安。

西安交通大学教授屠善洁：“二十几岁就来了，现在到八十几岁。”

西迁开拓者让大西北拥有了国家重点大学和一批新兴学科。西迁以来，西安交大的毕业生已近25万人，其中40%以上在西部奋斗，成为各领域的中坚力量，培养出的33位院士中也有近一半在西部工作。去年，部分西迁教授商量，想给习近平总书记写一封信，讲讲奋斗几十年的心里话。

西安交通大学党委书记张迈曾：“一干就是60年，这60年的奋斗，他们成就了一所重要的著名的学府，同时呢也给我们国家西部和国家贡献了几十万的人才，还有众多的科研成果，所以他们内心无怨无悔，而且非常的骄傲自豪。”

几天之后，老教授们就收到了总书记的回信。2018年新年贺词中，习近平总书记说：“他们的故事让我深受感动。广大人民群众坚持爱国奉献，无怨无悔，让我感到千千万万普通人最伟大，同时让我感到幸福都是奋斗出来的。”

西安交通大学党委书记张迈曾：“西迁精神，就是总书记在贺词里面说的‘爱国奉献，无怨无悔’，这是西迁精神中最重要的内涵。”

秉恒院士说，正是因为受到了自己老师那一批西迁教授的感染和启发，经过几年的艰苦奋斗，他们研制出了我国最早的3D打印设备。

卢秉恒：“在我们做出之前，美国的这个设备72万美金一台，我们后来100多万人民币就销售出去了，现在已经把它降到100万人民币以下了，很多企业都可以买得起了。”

西安交通大学教学督导组专家胡奈赛：“爱国是一种情怀，奋斗是一种精神，实际上西迁精神就是这样，落实到行动就是要奋斗。”

在2017年度的国家科学技术奖励大会上，我省有36个项目获奖，其中，由西安交通大学主持的项目就有7项获奖，获奖数在全国高校中位居第二位。这些项目，都是走在时代前沿，紧盯国家需要的。

在宝鸡秦川机床的车间里，有一台西安交大和秦川机床研制的宝贝级机床，主要用来加工生产大口径非球面镜片。

秦川机床工具集团股份公司董事长龙兴元：“这种机床，国外对中国是禁运的。”

龙兴元说，目前世界上仅有少数发达国家具有这项生产技术，曾严重制约我国航天事业的发展。据了解，目前秦川机床和西安交大合作的项目应该有三四十项。

龙兴元：“应该说饮水思源的话，我们不能忘记西安交大对我们的支持，不能忘记西迁精神鼓舞了我们。”

近十年间，西安交大与陕西地方企业签订合同近千项，合同金额近4亿元，多项成果领跑国内产业、冲击国际前沿，加快了我省企业的转型升级。

在西安交大，许多年轻教师曾赴国际一流大学深造，但最终他们都带着国际前沿研究方向回到母校，默默地耕耘在这片土地上。今年39岁的青年“长江学者”田文喜是西安交大培养的一名年轻教授，曾在日本留学，国外研究机构给他优厚待遇，邀请他去工作，但他却毅然回到了西安交大。

田文喜：“国外的研究条件可能非常优越，但是我们对西部、对交大的感情还是非常深厚的，我们都非常愿意把我们的力量，把我们的能力贡献给西部，贡献给交大，贡献给我们的母校。”

西安交通大学党委书记张迈曾：“新一代知识分子必须要向老一代知识分子学习，要扎根西部，瞄准国家的需要，面向国际前沿，面向国民经济主战场，面向国家的重大需求来开展科学研究工作，要在今天的西部作出新的贡献。”

62年来，西迁的交大师生克服重重困难，用青春和汗水在西北建设了一所著名高等学府，在交大西迁的洪流中，无数可歌可泣的事迹，为一代又一代交大人注入强大的精神动力，这种动力已深深地厚植于百年交大的血脉之中，随着时代的变革，历久弥新，经久不绝。

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编辑： 辛超