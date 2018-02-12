陕西文博系送“礼包” 春节期间这些惠民活动别错过

西部网讯 春节将至，为了让广大市民和游客过一个具有浓郁历史味、民俗味、乡愁味的新年，陕西文博系统将为公众呈上一份“2018新春文化大礼包”。各文博单位结合自身特色及群众需求，纷纷推出各类展览及互动体验项目，吸引更多的观众在博物馆里体验传统文化、感受节日的乐趣。

随着《国家宝藏》《假如国宝会说话》《知道中国》等文博类节目的走红，部分博物馆、文物也成为被公众热捧的“网红”。据统计，全省281家博物馆相继推出109个丰富多彩的新展览与观众共贺新春，让观众“在博物馆里过大年”。

同时，春节前后，全省文博系统相继推出新春送福、社火表演、灯谜竞猜、门票减免、互动体验、公众教育活动等114项文化体验活动，让观众在博物馆里涨知识、找乐趣。

附：

全省文博单位2018春节期间陈列展览一览表

全省文博单位2018春节期间惠民活动一览表









编辑： 刘璞华