南郑：农家乐包间里"砸金花" 14人被控制7人被刑拘

南郑农家乐包间里"砸金花"，14人被控制7人被刑拘。

南郑农家乐包间里"砸金花"，14人被控制7人被刑拘。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强） 本月初，中央政法委、中央综治委、公安部联合发文要求，各地在春节前后集中打击整治农村赌博违法犯罪。汉中警方经过摸排，近日在南郑县梁山镇一个农家乐里发现一个赌博团伙，除了查获大量赌资外，还发现有人抽头盈利的情况，目前已经有七人被刑事拘留。

根据知情人举报，赌博场所位于汉江南郑县梁山镇段旁边的一个农家乐里，这里前院有门厅，后院有包间，位置非常隐蔽。便衣民警现场勘查时发现，113号包间不断有男女出入，就立即采取行动。

汉中市公安局治安支队民警说，当时有14个男女聚在一块，围在两张桌子旁，桌面上有扑克牌和人民币，经过办案人员清点，一共15000块钱，一个当事人交代，他们是利用扑克牌在玩一种叫砸金花的赌博游戏。

对涉赌人员进行询问过程中，一个年轻女子情绪紧张，用余光不停看麻将桌下面，这个细节引起民警的注意。民警从现场一张麻将桌下面发现了一个盒子，盒子里当时装了一千多块钱，经过询问，一名嫌疑人男子供述，这钱是他女朋友的，她当时就坐在桌子边，他们每一局砸金花，女友都以赌资总额按比例抽头盈利。

民警经过询问，这些涉赌人员来自南郑周边农村，有部分人员之间相互不认识。因为冬天农家乐客人少，选在这里赌博，就是避免被人发现。随后这些男女被带回调查，从目前情况来看，这个涉赌窝点人数较多，有组织者还有抽头盈利行为，赌博场所选在农村偏僻地区而试图逃避打击，这正是最近打击违法赌博行为的重点，目前这14人当中有7人涉嫌赌博罪被刑事拘留，其余人员也进行治安处罚。