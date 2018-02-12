男子网吧上网与人发生口角，遭人用斧头砍伤。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进） 快过年了，大伙儿都祈求着新的一年里，健健康康平平安安的，可陕西商洛的小伙儿小夏，却在春节前夕，遭遇利刃砍伤。

小夏：“第一斧就在头上开了一个洞，然后就一直流血，然后他又在我后背这个地方拿斧子一直乱砍。”

尽管第一时间想要躲避，尽管正值冬天，随身衣物比较厚实，但利刃依然让小夏的头部、脖子及背部不同程度受伤，据小夏说，事发在2月6日傍晚，西安市西影路王家村一家网咖里。

小夏：“我去上网，然后他坐在那没上，我就去叫他起来，第一遍他没理我，第二遍叫的时候他起来直接就说让我滚。”

对方出言不逊，血气方刚的小夏也毫不示弱，双方又口角升级为肢体冲突，没多久周围上网的人及网吧老板迅速劝架，将两人分离，小夏说他换了个地方继续上网，而对方则离开了网吧，然而仅仅几分钟之后，对方再次返回，冲突瞬间升级。

”有人喊，刚骂他的那个人是谁，然后我往起一站，我看到他手上拿了一个应该就是差不多这么长，一头带尖一头是开刃的那种，宽的开刃的。“

男子网吧上网与人发生口角，遭人用斧头砍伤。

在王家村幸福网咖内，记者见到了网吧一位工作人员，虽然因为时间的原因，监控视频已被覆盖，但那天发生的一切，网吧老板直言历历在目。

王家村幸福网咖工作人员：“他们两个想坐这个位置，后来两个人就吵起来了，那个小伙儿后来跑出去拿东西去了，是斧头还是什么。”

记者：“然后上来就打是吗？”

王家村幸福网咖工作人员：“对。”

最终小夏被医院诊断为头枕部、左肩背、右颈部斧头砍伤及头皮下血肿，而今天中午，记者也从辖区的西安公安雁塔分局西影路派出所了解到，事发之后警方已经介入，并对行凶男子展开追查。

编辑： 王瑜