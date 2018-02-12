昨天9条留言有回复 "新园小区供暖不达标"已解决

2月11日，9条留言有回复。

西部网讯 桃园西路新园小区供暖不达标、汉台区居民深夜回家遭暴徒殴打、西安市委党校家属院搭建违章建筑……2月11日，雁塔区网络发言人、莲湖区政府办、南郑县公安局等6个党政相关单位回复了9条西部网网友留言。

莲湖新园小区供暖不达标 目前已恢复正常

1月30日，网友“Ano”反映：桃园西路新园小区北区普遍暖气不热，室内气温较往年低了很多，多次给物业反映也没有用，希望相关部门及时处理，谢谢！

莲湖区人民政府回复：经查，1月28日，由于新园小区物业对小区内部分管网进行供热设备维修，导致部分业主家中供暖温度不达标。物业公司表示，2月3日前管道问题已经全部解决，该小区温度逐步恢复，目前该小区供暖正常。

居民深夜回家遭暴徒殴打 公安机关已受案查处

1月29日，网友“烟火”反映：我家住南郑县圣水镇，1月24日凌晨开车回家，途经汉台区西环一路与康复路交汇处，被两名醉酒暴徒恶言辱骂殴打，之后行凶者逃窜。经诊断，我右耳朵撕裂，耳骨断裂，鼻骨挫裂，右耳耳膜破裂，脑震荡，至今在医院住院治疗。

然而事发5天，派出所及交警队均未采取有效措施，涉事车辆未扣押、车主未到案、犯罪嫌疑人未到案，仍然逍遥法外。请办案机关不要推诿，积极关注解决。

汉中市南郑区公安局回复：2018年1月24日0时27分许，汉中市公安局汉台分局西关派出所接110指令，并指派民警赶赴现场调查汉台区西一环路一酒店对面发生的打架事件，现汉中市公安局汉台分局西关派出所已受理该案现正在办理。

该案中虽然受害人张某系汉中市南郑区圣水镇居民，但该案案发地在汉台区依法应由汉中市公安局汉台分局管辖，且汉台分局已依法受案查处，故若需了解该案的具体处理情况应与汉中市公安局汉台分局西关派出所联系。

市委党校家属院搭建违章建筑 将尽快整改到位

2月5日，网友“咪咪”反映：西安市委党校家属院，物业为了盈利，随便搭建房子，收取一定的报酬，希望管理管理！

雁塔区网络发言人回复：网友你好，你所反映的问题经大雁塔街办联合西影路派出所和社区进行全面核查，具体情况如下：

经核实，小区三、四号楼一楼楼道内的违章建筑属于业主自己搭建租给门面房使用；小区内车棚被分割成小房子，只有一个房子用来停放电动车，其余都出租给了门面房当做仓库用。

针对以上问题，街办已于2月5日向市委党校及党校家属院物业办下发了整改通知书，随后西影路派出所也向物业下发了整改通知书。党校及其物业办表态，将尽快整改到位，并跟踪落实。（编辑 周到）

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11日9条留言有回复：新园小区供暖不达标问题已解决

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编辑： 沈晓芳