东岭去年营收破1300亿 成陕西首个收入过千亿民企

东岭集团董事长、总经理李黑记。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 2月11日，记者从东岭集团年报中了解到，去年该集团总收入突破1300亿元，同比增长48.1%，跨入千亿企业俱乐部，利润实现翻两番，东岭成为宝鸡首个总收入达千亿的企业，也是陕西首个总收入过千亿的民营企业。

据了解，2017年，在国家供给侧结构性改革，取缔“地条钢”等政策措施驱动下，东岭集团涉入的产业迎来了历史上发展的黄金时代，东岭集团成功把握时代脉搏，在生产、经营、建设和管理等领域推进创新改革，总收入创下历史新高，2017年全年总收入突破1300亿元。

2017年，东岭集团依靠管理创新、经营创新，紧紧抓住有色、煤炭、钢铁、焦炭、有色锌原料价格上下波动，超额完成了年度既定任务目标，呈现出经济规模显著提升、核心经营板块全面崛起、产业布局优化调整、内生动力持续增强的良好态势，实现了健康、持续、快速的发展。

去年3月，停产两年之久的东岭略钢公司全面恢复生产，产量创新高；东岭集团斥资230亿元打造的CCBD初具规模，203米超高层建筑刷新了宝鸡市的新地标，东岭皇冠假日酒店开门纳客，开启了宝鸡五星级酒店新篇章；东岭集团与银泰集团合作的宝鸡银泰城华彩启幕，对宝鸡商业格局带来了颠覆性的变革，大大提升了东岭集团在宝鸡市民心中的影响力和社会感召力。

同时，东岭集团董事长、总经理李黑记以突出贡献当选全国工商联常委，受到李克强总理的亲切接见，同时还当选省工商联副主席、省人大代表，入选《中国村庄》年度人物。

2018年，随着国家继续推进“一带一路”、“工业制造2025”，深化供给侧结构性改革、调整产业结构、加大去产能的大好前提下，东岭集团提出将以党的十九大精神引领发展变革，继续创新经营管理模式，引领行业发展，奋力冲击2018年1900亿元的奋斗目标。

编辑： 高政超