2018首届华清宫唐宫灯会启幕，三维立体山水一色。

西部网讯（记者 贺桐）“夜游华清宫，热闹中国年”，2月11日晚，2018年首届华清宫唐宫灯会在华清宫开幕，灯会持续至3月11日，票价30元/张。

三维立体 山水一色 千灯璀璨华清宫

2018华清宫唐宫灯会，旨在传承盛唐文化，彰显陕西魅力。灯组分为盛世华章、帝妃爱情、千古温泉、丝绸之路、万国来朝、唐宫文化、梨园文化等，再现了国富民丰的盛世唐朝。同时，还有浪漫的“七夕盟誓”灯组为情侣带来爱情的感动，“十二生肖”灯组为孩子们带去欢歌笑语，而“西安事变”灯组则展示了历史瞬间，民族崛起。本次华清宫唐宫灯会还将全面启用舞剧《长恨歌》的高科技特效，星星灯、月亮灯、亭台楼榭灯效等，打造出巨型三维立体、山水一色的新颖灯会模式，直接感受盛世唐朝的繁荣昌盛。

展览民俗 文创美食 欢度唐宫中国年

灯会期间，除了再现盛世唐宫的多组宫灯外，华清宫景区还为游客们准备唐宫乐舞、帝妃巡游、仿唐迎宾、民俗舞龙等演出互动活动，同时展出手工剪纸、名家福字等新春特色展览，打造热闹喜庆的春节氛围。

与此同时，景区还有将有一群特别的小主人，20多名通过网络招募而来的小朋友们身着唐装，作为小福星在景区内向游客送祝福，赠福袋，为华清宫唐宫灯会带来最童真的年味。另外，灯会期间，景区内还有特色小吃摊位、精美文创商品可供游客购买。

灯会持续至3月11日 门票30元

值得一提的是，灯会期间，华清宫唐梨园遗址博物馆将全新的形象对外开放。作为我国第一座展示唐代梨园艺术的专题性遗址博物馆，展现大唐王朝的梨园遗址，承载绚丽多姿的唐代乐舞文化。

彩灯相映，群芳竞秀，万盏花灯装扮下的华清宫古韵华章，别具一格。置身其间，仿佛进入时光隧道穿越回到盛世唐朝，在华清宫唐宫灯会中感受传承千年的唐宫文化，把美好的祝福盈满灯笼，为家人送上新春祝福。

此次灯会将从2月11日一直持续到3月11日，1.2米以下儿童、65岁以上老人，可免费体验喜庆热闹的灯会及丰富多彩的文化活动。同时，广大市民朋友也可以享受30元的灯会门票优惠，让广大市民在华清宫体验传统唐宫灯会的文化视觉盛宴，在华清宫过最有年味的新春灯会。