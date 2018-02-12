新闻+红包 西部网、陕西头条24小时直播春节跨年

好消息！好消息！！
今年大年三十中午12点至初一中午12点，
西部网、陕西头条客户端发红包了！
（具体方式见底部获取方法）
——“过年真没意思……”
——“你看看别人家的春节”
想要躺在家里看别人家怎么过春节？
简单！
下载“陕西头条”客户端，
大年三十中午12点至初一中午12点，
为您带来24小时大直播。
西部网全网记者分散在祖国四面八方，
对各行各业依然坚守岗位的人和事进行采访报道，
传播正能量，积极营造全省上下一条心，努力追赶超越的良好氛围，
同时围绕回家路、贴对联、年夜饭、放鞭炮、看春晚、压岁钱等主题，
烘托节日气氛，展现全省各地民俗风情，弘扬传统文化
为您带来各地不一样的过年风景
小可爱放假太晚哭晕在客运站……
小姐姐回老家展示陕南年夜饭……
西安不能放鞭炮可是外地可以啊……
贴对联到底是从左往右还是从右往左……
现在孩子们收到的压岁钱是以前的多少倍……
以小时为时间节点，在三个小时为一个小主题的周期里，
定时推出《春节记忆》稿件，
回忆你小时候收的红包有多大，
回忆你守着电视等谁的春晚节目，
回顾不同年代人们心中的年俗记忆，
一起触摸春节的变迁。
除此之外，
西部网驻站记者将在陕北、关中、陕南三个区域
全方位立体化展示三秦大地上不同风味的年夜饭和地域年俗
（听说有陕北秧歌、西府社火、陕南民俗）
同时记者也将和坚守岗位的一线工作人员互动，
通过与地市站及区县通讯员约稿，探访收集当地贫困户的新年愿望，
用图片+愿望清单回顾过去一年全省脱贫攻坚工作的成绩，
展望新年愿望，实时展示春节中的陕西。
当然，拿起手机，你也是记者。
随手拍春节照片并微博@西部网 ，
展示你左手右手边的春节，
一起记录你我身边的年味儿！
#说正事儿#
西部网、陕西头条客户端的红包咋领？
大年三十上午12点到初一1点，初一上午7点到中午12点
西部网和陕西头条的直播页面每个整点定时发布口令，
登录西部网或者下载陕西头条获取支付宝红包口令即可。
下载“陕西头条”客户端→打开“陕西头条跨年24小时直播”→找到支付宝口令图→在支付宝中输入红包口令→领取成功。
已经躺在床上的你，
看看别人的回家路，
是不是已经开始下载“陕西头条”客户端了呢？
编辑： 刘望
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