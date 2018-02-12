西安去年引进人才20.9万 北大校友称变化看在眼里

西安市与北京大学西安校友会共同举办新春团拜沙龙。

西部网讯（记者 鄢山宇）“2007年西安市首次去北大招聘，在当天招聘中我第一个与西安牵手，现在在西安的北大校友大约有3000余人。”2月11日，在“西安市招才引智宣讲交流会暨2018年北大陕西校友新春团拜沙龙”上，西安交通大学老师熊雯告诉记者，自己在西安生活了十年，见证着西安越来越好，“未来，我相信还会有更多的北大校友与我相聚古城。”

为了在共同庆祝新春佳节的同时，创新和活化人才引进工作，大力宣传西安人才新政，2月11日，西安市与北京大学西安校友会共同举办的“西安市招才引智宣讲交流会暨2018年北大陕西校友新春团拜沙龙”在西安高新区众创示范街区1898咖啡厅举行。

“北京大学作为全国最高学府，拥有丰富的人力资源和突出的科技优势。自2007年12月西安市首次政府组团在北京大学开展专场招聘活动，开启了西安与北大在高层次人才引进合作的元年。”据西安市市人社局副局长冯莉介绍，10年来围绕人才强市战略，西安多次赴北大引才，双方建立了良好的校地关系，越来越多的北大学子回陕工作，成为大西安建设的重要力量。

“西安的人才新政推行近一年来，初步统计引进各类人才约20.9万人，特别是新引进国内外顶尖人才（A类）13名，国家级领军人才（B类）42名、地方级领军人才（C类）65名，D、E类人才4000余人。”冯莉希望通过这个活动，发挥校友作用推进社团荐才和团队引才，创新开展招才引智，深化校市人才合作，同时也为北大学子与西安相关部门单位搭建起交流对话的新平台。

据了解，在当天的交流会中，西咸新区、西安交通大学、西部超导材料股份有限公司等重点单位、高校级企业相关负责人参加对接交流，围绕集聚人才优势、打造人才高地，助力亚欧合作交流的国际化大都市建设等话题与北大教授、校友展开热烈深入讨论，共商西安引才大计与城市发展之路。

“去年9月，我曾参加了西安举行的‘高端人才西安行’活动，接触、解了西安重点行业单位的用人环境与发展状况，也领略西安人文历史文化与经济社会发展，当时，我就决定回西安发展。”赵亮亮是北京大学空间物理专业的在读博士，在他看来西安在航天航空科研力量强大，产业基础雄厚，配套设施先进，回西安也能发挥自己的特长。

“北京机会多，但压力也大，西安的性价比则很高，房价、教育资源以及西安对人才的重视，都让我觉得我的选择非常的正确。”赵亮亮说，随着国家“一带一路”战略的深入推进，国家中心城市的建设，未来的西安会更有希望。

编辑： 焦晓珊