今日春运资讯|西安至成都、重庆、南宁高铁票额紧张

西部网讯 2月12日西安局集团公司预计发送旅客33万人次以上，加开长途列车13列，主要去往北京、成都、温州、上海、深圳、贵阳等方向，加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。
从车票预售情况来看，西安至成都、重庆、南宁方向高铁票额紧张，其中仅西安至成都间G4175次票额仍有剩余；去往太原、南宁方向高铁车票基本售完，其他方向高铁票额充足，省内西安至延安方向高铁票已基本售完。西安开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及银川、兰州、呼和浩特方向普速列车卧铺及有座票额基本售完，其余各车次普速列车有余票。省内西安往榆林、神木、安康方向各次普速列车以及彬县、韩城方向部分普速车次有席票额售完，其余省内各地普速列车有余票。
编辑： 焦晓珊
娱乐2月11日下午，王宝强诉马蓉离婚案、马蓉诉王宝强名誉权案分别在北京朝阳法院不公开开庭审理并当庭宣判。02-12
娱乐日前，周海媚现身机场，手持机票的她笑意盈盈，心情颇佳，整个人的状态轻松自然。02-12
娱乐而在上世纪60年代，邵氏电影公司何梦华导演推出了《西游记》、《铁扇公主》、《盘丝洞》和《女儿国》四部电影，凭借精良的制作获得不少观众认可。02-12
娱乐刘若英导演也希望透过春运的提问，让这个爱情故事更贴近现实生活与人生感动。02-12
娱乐陈数：《暗算》已经过去12年了，那一定是我生命中最重要的作品之一，是演员和角色的完美融合。02-12
娱乐武侠作品多是讲述纵横江湖的故事，有儿女情长，也有家国天下，不仅能满足女性观众的需要，更重要的是能满足男性观众的审美。02-12
娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11
娱乐江疏影出演空巢青年罗玥。热播剧《恋爱先生》创下高收视，也戳中了很多人的心坎，它涉及的“空巢青年”话题引起观众热议。02-11
娱乐2月8日，伊能静晒出一组28年前清纯旧照，照片中，伊能静一头时尚的长卷发，戴着礼帽，一脸的青涩。02-09
娱乐谈及近况，baby表示最近在与刘进导演、吴秀波老师合作《欲望之城》的拍摄，很高兴能与资深的前辈合作。02-09