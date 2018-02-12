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今日春运资讯|西安至成都、重庆、南宁高铁票额紧张

时间：2018-02-12 10:47:00  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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今日春运资讯|西安至成都、重庆、南宁高铁票额紧张

2月12日西安局集团公司预计发送旅客33万人次以上，加开长途列车13列，主要去往北京、成都、温州、上海、深圳、贵阳等方向，加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。

西部网讯 2月12日西安局集团公司预计发送旅客33万人次以上，加开长途列车13列，主要去往北京、成都、温州、上海、深圳、贵阳等方向，加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。

从车票预售情况来看，西安至成都、重庆、南宁方向高铁票额紧张，其中仅西安至成都间G4175次票额仍有剩余；去往太原、南宁方向高铁车票基本售完，其他方向高铁票额充足，省内西安至延安方向高铁票已基本售完。西安开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及银川、兰州、呼和浩特方向普速列车卧铺及有座票额基本售完，其余各车次普速列车有余票。省内西安往榆林、神木、安康方向各次普速列车以及彬县、韩城方向部分普速车次有席票额售完，其余省内各地普速列车有余票。

编辑： 焦晓珊

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