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宝鸡市纪委通报三起违反中央八项规定精神问题

时间：2018-02-12 10:02:08  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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宝鸡市纪委通报三起违反中央八项规定精神问题

2018年春节将至，为进一步严明纪律，警示教育广大党员干部，不断巩固作风建设成果，宝鸡市纪委通报三起违反中央八项规定精神的问题。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2018年春节将至，为进一步严明纪律，警示教育广大党员干部，不断巩固作风建设成果，宝鸡市纪委通报三起违反中央八项规定精神的问题。

凤翔县西街小学校长时赟违规发放福利问题。2014年6月至2014年9月，时赟违规利用义务教育经费分3次给学校教职工发放福利共计39169元。2017年10月，时赟受到党内警告处分。

岐山县蔡家坡镇五丈原供销社原主任蒲志龙违规发放补贴等问题。2015年11月，蒲志龙违规用公款购买礼品花费1712元，违规报销职工私家车加油费530元；2016年1月，违规发放补贴2000元。2017年11月，蒲志龙受到党内警告处分。

高新区磻溪镇三明村书记张东平违规公款吃喝问题。2013年至2016年，张东平违规公款招待支出共计11469.75元。2017年10月，张东平受到党内警告处分。

宝鸡市纪委要求各级纪检监察机关要充分利用监察体制改革成果，将“纠正”四风工作覆盖所有行使公权力的公职人员，密切关注享乐主义、奢靡之风隐形变异的新动向新表现，在反对形式主义、官僚主义上下真功夫，以钉钉子精神盯住重要节点、重点领域、关键环节，抓具体、补短板、防反弹，持续强化监督执纪问责，对违反中央八项规定精神问题，发现一起、查处一起，典型问题点名道姓公开通报曝光，持续保持高压态势，坚决防止不良风气反弹回潮。对贯彻中央八项规定精神不力的，要严肃问责，绝不姑息，坚决打赢作风建设攻坚战、持久战。

编辑： 焦晓珊

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