架起卫星无线互通桥梁的80后女设计师

西部网讯（记者 赵昊）2018年2月12日，中国独立自主研制的北斗三号全球导航系统再次成功发射双星，北斗全球导航系统建设继续稳步推进，而在这背后，很多航天科技人员都在默默的付出，其中，来自航天科技集团五院西安分院北斗三号导航卫星星间链路子系统主任设计师赵雯雯就发挥了重要的作用。

2014年，赵雯雯开始担任北斗二号卫星导航分系统副主任设计师，先后参加了8颗二代导航卫星载荷舱的联试、验收测试与天线舱的对接试验，载荷舱在北京及发射场的整星大型试验以及在轨测试。作为导航分系统设计师，赵雯雯对单机数据包的判读把关极为严格，从不放过任何异常疑点和超差，遇到问题或者隐患，总是和设计师反复沟通，甚至要再测一次确认后，才能通过。

此后，赵雯雯又担任了北斗三号卫星星间链路子系统主任设计师。星间链路子系统是导航二期工程新增子系统，在轨提供卫星与卫星之间的无线传输通道，实现星间精密测量、数据传输等功能。虽然经过试验星阶段的验证，但子系统在组网星阶段又有了重大变化。面对多颗卫星子系统的研制任务，赵雯雯肩上的担子更重了。

几乎每个月，赵雯雯都要带领团队在西安分院南区暗室进行星间链路子系统的测试和联试，有时留给子系统的联试测试时间仅有5天，她和团队成员不得不采用24小时3班倒的工作模式。在一次联试中，她发现单机遥测数据突然闪现了一个异常值，瞬间恢复正常后，没有复现，“异常不会无故出现，更不会无故消失”，这是赵雯雯脑海中闪过的念头，于是她立即组织相关人员一起排查，在经过一系列排查试验，最终发现单机时序设计临界，并最终对单机紧急进行了修复处理。

从2008年参加工作便与北斗结下了不解之缘，凭借着扎实的理论基础和严谨的工作态度，34岁的赵雯雯挑起了星间链路子系统设计的大梁。她时常说，“要是数据判读有差池，一个小小的部件出现问题，都有可能造成整星彻底失效。” 而与她一起工作过的同事一致认为，这人干活儿细致认真，有时候还爱较真儿，但与她一起合作，放心！

编辑： 焦晓珊