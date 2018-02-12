卫星发射背后 一位技术勤务员29年的坚守

王继周查看液氮液氧的储存设备。

西部网讯（记者 赵昊）2月12日，西昌卫星发射中心成功用长征三号乙火箭将北斗三号5、6卫星送入太空，发射现场一片欢腾，而远在数十公里外的发射中心技术勤务站，一名坚守航天一线29年的“老航天人”王继周同样难掩心中的激动。

1989年，从陕西周至来到西昌，王继周就在这里扎下了根，作为勤务保障岗，负责火箭发射的电力保障、塔勤应急保障、火箭的运输、安全警卫工作等等所有的地面勤务工作都是他的活，用他的话来说，自己和同事们的工作虽然不是高精尖的技术岗，但依然是不可或缺的。

最让王继周关注的就是勤保站自己生产的液氮液氧，“液氮液氧的作用是为火箭的发射动力提供助燃的，我们每年有200多天的时候都在生产”，王继周告诉西部网、陕西头条记者，液氮液氧都是零下100多度甚至到零下200多度，因为气温极低，所以非常容易造成冻伤，而且由于液态气体的特殊性，如果操作不当也会出现燃爆或造成人员窒息，因此每次生产运输过程中，他们都是慎之又慎，“我们为了确保安全，同时保证任务的完成，前后制定了一系列的预案来加以保障。”

如今身为技术勤务系统指挥员的王继周已经参与过不计其数的卫星发射任务，然而每次发射他依旧激动万分，在王继周看来，尽管因为岗位的原因，勤保系统的同事们从来都无法亲临现场观看发射，但每次发射成功的消息传来，大家还是非常的高兴，毕竟每一次的发射都倾注了大家的心血，“最让我敬佩的就是在每次大家激动过后，总能在最快的时间里调整自己，并且迅速的投入到下一次发射的工作状态中。”

29年的工作中，王继周仅有6次回家过年，其余的时候都是坚守在发射岗位上，去年春节前，本打算过年回家的王继周却意外的接到了父亲去世的噩耗，“我之前跟他说要带妻子孩子回去过年，一家人团聚的，没想到他走的如此突然……”，在王继周心里，父亲对于自己的工作一直都非常的支持，只要有任务在身，父亲总会叮嘱他要千万干好工作，家里的事都好说。

今年因为正在执行的发射任务，回家过年已然不可能了，但王继周希望通过西部网、陕西头条向远在三秦大地的父老乡亲们说，“航天事业和我们陕西的结合非常紧密，不少尖端的设备仪器都来自我们陕西，更有一批业务素质高、技术能力强的陕西人奋斗在航天发射的第一线，我们没有给乡党们丢人，在这里也祝福陕西的乡党们新年快乐。”

编辑： 焦晓珊