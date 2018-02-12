扎根西昌15载 数十次发射谱写陕西姑娘的航天梦

任晓羽和马莉在发射中心工作。

日常记录数据是任晓羽的工作内容之一。

西部网讯（记者 赵昊）随着一道道命令的下达，来自数个观测站的信息通过电波汇总到了这座指挥大厅，紧张的计算和处理后，“火箭”的运行数据清晰准确的呈现在了西昌卫星发射中心指挥大厅的显示屏上。这样的举动是陕西姑娘马莉和任晓羽为即将到来的发射任务进行的第6次演练，而这样的工作，她们已经在这里进行了15年。

经历发射75次：永远不知下一道指令何时会下达

家住陕西西安的姑娘任晓羽毕业于西安工业大学，因为所学专业为电子信息工程，在2003年的一次招聘中选择来到了西昌卫星发射中心工作。

“我们岗位所干的工作就是接收所有观测站传过来的观测数据，再通过分析处理，形成专门的曲线图传送到指挥中心大屏幕上，为指挥者提供辅助决策的作用。”现在的她是这里很多人眼中的老同志，因为业务能力强，“骨干精英”这一类的头衔自然少不了，但是说起自己的工作，任晓羽觉得“提心吊胆”这个词可以基本概括她的工作内容和性质。

突然接到指令并马上操作处理，这是任晓羽在执行发射任务时的工作状态，往往突如其来的指令留给她反应的时间只有几分之一秒， 而这样的反应和操作却要保证百分之百的准确率，这对她的工作状态、心理素质和业务能力无疑都是巨大的挑战，“之所以说‘提心吊胆’，是因为我们不知道下一道指令何时会下达，而需要执行的任务却不会留给我们任何出错的机会。”

因为工作的原因，很多技术人员都没有机会去现场目睹火箭的发射，而任晓羽在一次学习进修的途中有幸抵达现场观看了一次发射，这次的观看却深深的影响着她。

随着火箭发射开始倒计时，现场观看的群众跟随着倒计时一同报数，点火发射的一瞬间观测台上沸腾一片，而当火箭升入云层并确认发射成功后，人们更是欢呼雀跃相互拥抱，这让从来没有见过这一幕的任晓羽愣在了当场，回想自己经历的每次发射任务，在点火升空的时候，她眼前依然是平日里面对的显示屏和按钮，甚至连火箭的轰鸣声都听不到。“我当时虽然没有哭，但是心里仿佛一瞬间对我工作的意义和作用有了更深层次的理解，也为我这么多年来的坚持给了一个答案。”

“我觉得我改变了很多，除了日常生活中的细致严谨外，心里的变化也在逐渐发生着。”15年间，任晓羽亲自参加经历过的发射任务已经有85次，不管从工作到生活，她身上已经深深的烙印上了航天人的印记，“这份工作带给我的自豪感是无可比拟的，也让我更加热爱自己的国家，可能到我老了之后，也不会有什么遗憾，毕竟这一辈子终归是为国家做了些事情，而不仅仅是为自己活着，这就够了。”

编辑： 焦晓珊