聚28台发动机之力，航天六院助推北斗三号发射升空。（航天六院供图）

西部网讯（记者 赵昊）2月12日，长征三号乙运载火箭搭载北斗三号卫星发射升空并准确入轨，这也是北斗系列的第28次发射，为其提供可靠火箭动力的航天科技集团第六研究院，将有效确保卫星顺利进入轨道，为祖国的航天事业做出贡献。

然而在发射成功的一个月前，14名来自西安航天科技集团六院执行北斗三号发射任务的试验队员就已经入驻西昌卫星发射中心里，开始了发射前的一系列准备工作。

虽然经历了几十次现场发射，但航天科技集团六院11所副总师、长征三号甲系列运载火箭副总设计师张金容还是颇感压力，她告诉西部网、陕西头条记者，火箭发动机是一个十分复杂的系统工程，任何一个环节出现纰漏都会导致整个任务失败，发动机从设计、生产、试验后送到北京与箭体总装，再到发射场准备发射，整个过程慎之又慎，不容失败。

航天科技集团六院11所（京）YF-75发动机行政指挥、长征三号甲系列运载火箭副总设计师罗巧军表示，火箭三级使用的氢氧发动机已经是十分成熟的型号产品，现在要做的就是细节上把控到位，工作上步步精准。

从宿舍区到发射塔约有三公里的路程，前往巡查的试验队员们七点吃过早饭就乘班车前往，在经历了多重复杂的工作后，火箭各级发动机已经准备完毕，但回到操作台，他们还要将各个环节复查一遍，避免出现的任何细微的差错。

航天六院11所试验队长、二室副主任孙海雨介绍说，发射场的工作一环扣一环，每一个大步骤下还有很多细小而重要的工作要做，长征三号乙遥47火箭运抵西昌后，试验队紧接着要完成火工品安装、配合火箭转场、三次总检查和推进剂加注等工作，要记录大量的多媒体信息，“我们通常白天在塔架工作，晚上就在会议室讨论交流。”

据悉，此次发射北斗三号卫星使用的长征三号乙运载火箭，是我国常规运载火箭中运载能力最大的火箭，全箭共有一级二级三级及上面级，其中，28台各型发动机均由位于陕西西安航天基地的航天六院研制，而在火箭最顶端整流罩的位置处，一台上面级发动机是六院的重要产品，该发动机是在火箭三级工作完毕后，由它将卫星准确送入轨道。