省委宣传部与中央驻陕和省级主要媒体恳谈会举行

2月11日下午，省委宣传部与中央驻陕和省级主要媒体恳谈会在西安举行。

省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

西部网讯（记者 李媛）2月11日下午，省委宣传部与中央驻陕和省级主要媒体恳谈会在西安举行。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

庄长兴代表省委、省政府，对2017年中央驻陕主要媒体宣传陕西、推介陕西、服务陕西的努力表示感谢。他说，2017年中央重点新闻媒体刊发有关陕西的优秀稿件5000多篇次，近期开展的“新时代新气象新作为”主题宣传，把陕西和延安最精彩、最闪光的故事讲给了全国人民。陕西正处在追赶超越的关键时期，决胜全面小康、加快富民强省，还需要中央驻陕主要媒体一如既往关心、支持和帮助，加强舆论引导，鼓舞士气、激发干劲。

庄长兴表示，2018年，希望各媒体充分发挥自身优势，更加关注陕西、深入基层，深入宣传陕西贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践，加强对追赶超越、文化陕西的宣传，共同为陕西改革发展稳定创造良好的舆论氛围和环境。省委宣传部将全力配合中央驻陕主要媒体的工作，为大家在陕工作和生活做好服务。省级主要媒体要及时转发好中央媒体的重点稿件，围绕省委、省政府中心工作，加强主题宣传策划和组织，创新报道形式内容，推进媒体融合发展，努力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

中央驻陕和省级主要媒体负责人作交流发言。

编辑： 高政超