共享单车落地西安周岁记 从"香饽饽"到"烫手山芋"背后

西安街头被悬挂在空中的共享单车引来市民侧目。

西部网讯（记者 刘望）2017年1月20日，首批6000辆共享单车落地西安，古城自此拉开了“骑自行车去上班”的热潮，至今已有一年整。一年来，从监管意见的空白到逐步完善，共享单车也经历了由无序到有序发展的过程。整个过程也体现出市民对新事物的包容，以及参与社会治理的热情。

从欣喜到不断投诉 70万辆单车成为新问题

根据西安市交通运输局最新统计数据显示，一年来，OFO小黄车、摩拜等6个品牌的共享单车先后进入西安，目前西安市场上的共享单车数量已达到73.9万辆。此外，西安市场上还有数量不等的共享电单车，西安市场的共享自行车约75万辆。

共享单车从6000辆到75万辆，用户也亲历了由喜到忧的过程：车不够用、车辆易损、押金难退……如今，车辆投放过多占用城市资源又成了困扰西安市民的一大问题。据新城区城管部门透露，仅他们一个辖区每天就能接到3-4起市民关于共享单车占道的投诉，投诉数量远超机动车占用人行道。

除了向城管部门投诉外，网络问政也成为市民表达担忧的重要途径。网友“闫亮”就向交通运输部门提出建议称，近半年西安市共享单车，严重超额投放，大量挤占公共交通空间，造成市区街道大量堆积，严重阻碍行人通行。请相关部门责令相关企业，清退超额投放量，维护公共空间，制定有效监管机制。

网友“王刚”则通过网络平台犀利问政：“西安市交委办发布电单车退出西安市场，但是西安市场上的享骑电单车一直在正常运营，并没有看到要回收并退出西安市场的意思，这是什么原因？”除了网友之外，在记者随机走访的50个人中，均表达了对共享单车过多投放的担忧。本地媒体甚至发出了“单车是否成为城市‘公害’”的疑问。

编辑： 刘望