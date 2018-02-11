兴平发生一起命案 男子向父母挥刀致一死一伤

兴平一男子向父母残忍挥刀致一死一伤。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 林强）今天（2月11日）中午大概十二点左右，兴平市东城办周村发生一起命案，一男子向父母挥刀，致其父母二人一死一伤。

据记者了解，发生命案的是一户姓张的人家。家中是老俩口儿和两个儿子，今天中午，二儿子突然拿起家里的刀砍向自己的父亲。

老伴儿见此情况，赶紧上前去拦，结果这一拦，二儿子却把自己的老母亲砍了，老母亲倒地后，他继续拿刀追着自己的老父亲，从家里头一直追到村子西头。

据村民说，这位父亲当时被砍得比较重，头上全是血，耳朵都被拉掉了。

在路边下象棋的一些同村年轻人看到情况后，迅速合力把行凶男子制服，将刀夺了下来。

最后，兴平市公安局的民警赶到现场，将行凶嫌疑人带回。

这起事件当中，老太太（嫌疑人的母亲）当场不幸身亡，老伴儿（嫌疑人的父亲）据说伤势很重，已被送往医院救治。

据记者了解，这户人家是村上的低保户。外表看，这家人的房子还算不错，但进门后才发现可谓“家徒四壁”。

对于事件的具体情况，警方还在做进一步调查。

编辑： 高政超