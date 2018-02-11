周至两男童不慎坠入采沙坑，1人得救1人失联。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 巩妍彬）昨天（2月10日）下午在西安周至县，有两名男孩结伴来到一处采砂坑玩耍，两人不慎跌入水沟内，其中一名男孩至今不见踪影。

西安周至县司竹镇的这处采沙场，就是昨天的事发地，一大早，已经聚集了不少附近的村民，而大家最为关心的就是失去音信的这名孩子，目前的情况。在现场，记者也见到了孩子的家属。

男童家属田师傅：“俩娃从那边过来，在水域这儿玩呢，转着转着，从那边转到这边了，你看那个虚的地方，小的不小心滑下去了。”

年纪稍大的男童随后也不慎跌入水域中，可能是由于力气大，顺着爬上来之后，赶紧跑回家，求助家人，据了解，两名男童大的11岁，小的10岁，事发后，当地政府和打捞人员到达现场，打捞工作也从昨天下午五点持续到今天凌晨两点，遗憾的是，并没有找到落水的孩子。在现场记者注意到，其实这片沙堆中的水域并不大，宽五六米，长一百多米，但之所以打捞迟迟没有进展，和这里复杂的地形也有关系。

附近村民：“这是挖掘机挖的坑底下不平，有三四米的有五六米的，估计把孩子压在沙石底下了。”

据了解，出事之后采沙场的工作人员已经不见踪影，而目所能及的这片区域，有两家采沙单位，那么这两家采砂单位是否具有合法的手续？这里是否是一个正规的采沙场？在现场，记者也见到了当地的村支书，他表示，由于这个地方属于管辖区域的交汇处，所以很多情况他们并不知情，而周至县人民政府的工作人员对于这些疑问，也并没有给出明确的回答，截止今天下午三点记者离开时，打捞工作仍在持续中。

编辑： 高政超