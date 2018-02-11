迎戊戌狗年 萌宠“泥塑狗”亮相宝鸡引关注

迎戊戌狗年，萌宠“泥塑狗”亮相宝鸡。

迎戊戌狗年，萌宠“泥塑狗”亮相宝鸡。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）随着农历戊戌狗年春节的临近，有关狗的话题也跟着热了起来，与狗有关的节日元素自然不能少。2月11日，一座色彩艳丽、造型新颖的“泥塑狗”亮相宝鸡民俗博物馆，吸引了不少宝鸡市民的关注。

今年宝鸡民俗博物馆在营造节日风尚喜庆氛围装扮工作的构思中，将“戊戌年”和“彩绘泥塑”两个民俗元素相结合，特邀非物质文化遗产凤翔泥塑国家级传承人胡新明制作“泥塑狗”，这座“泥塑狗”是陕西省最大的“泥塑狗”。 “泥塑狗”身高1.99米，寓意看到的人都能长长久久，体长1.68米，寓意看到的人2018年能够连顺带发，体重有600斤，表达对大家诚意满满的新春祝福。

“泥塑狗”以“戊戌”年邮票展板为背景，并辅以灯笼、爆竹、剪纸等民俗文化元素，喜庆大气，以展台的形式置于广场中央，以红色为主色调，凸显了“冬游宝鸡•喜过大年”的春节文化主题，为宝鸡民俗博物馆增添了“过大年”的喜庆气氛。

凤翔泥塑是一种民间艺术，当地群众称之为“泥货”，主要用于辟邪，镇宅，纳福以及供孩子们玩耍。凤翔泥塑汲取了原始彩陶、两周青铜器、汉唐石刻、年画、剪纸和刺绣中的纹饰，造型夸张，色彩鲜艳，制作方法简使易行，造型生动，色彩别具一格，其用色不多，以大红大绿和黄色为主，以黑墨勾线和简练笔法涂染，对比强烈，使人爱不释手。2006年，凤翔泥塑被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

编辑： 高政超