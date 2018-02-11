西安高陵区划定烟花爆竹禁燃区域 违者最高罚500元

西部网讯（记者 鄢山宇）2月11日，记者从西安市高陵区政府了解到，为贯彻落实《西安市销售燃放烟花爆竹安全管理条例》，高陵将城区东至水景公园十字鹿景路，南至江毗路，西至环城西路，北至高油路为禁止销售燃放烟花爆竹范围，该区域内禁止销售燃放烟花爆竹。在禁止销售、燃放区域燃放烟花爆竹的，由公安机关责令停止燃放，处三百元以上五百元以下罚款。
高陵区春节期间零售摊点烟花爆竹销售燃放时间自2018年2月6日（农历腊月廿一）起至2018年3月2日（农历正月十五）止。回收时间自2018年3月3日（农历正月十六）起至2018年3月18日（农历二月二）止。
燃放烟花爆竹不得向行人、车辆、建筑物和人群密集场所投掷，不得影响交通秩序，不得侵害他人的合法权益；禁止在国家机关、公园、学校、幼儿园、医院、影剧院、商场、汽车站、文物保护单位、革命旧址、林地、仓库、加油站、液化气站、输变电站和其它易燃易爆场地及周边安全距离以内销售、燃放烟花爆竹。
高陵区人民政府提醒市民，若出现重污染天气三级以上预警及三级以上应急响应期间，高陵区行政区域内一律禁止燃放烟花爆竹。市民若发现非法生产、采购、运输、储存、销售烟花爆竹等违法行为，可拨打电话举报。
举报电话：
西安市高陵区安监局 029- 86917200
西安市高陵区市场监管局 029- 86912315
西安市高陵区供销社 029- 86911522
西安市公安局高陵分局 029- 86759752
西安市高陵区烟花爆竹稽查队 029- 86911522
编辑： 呼乐乐
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