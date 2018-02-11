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安康一摊贩售卖春联被收取400元费用 公安机关介入调查

时间：2018-02-11 18:43:40  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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安康一摊贩售卖春联被收取400元费用 公安机关介入调查

“我在路边卖春联，运昌管理问我收取400元管理费，求证这个部门的真实性权威性。”今天（2月11日），有人以摊贩名义发帖称，安康市汉滨区运昌服务管理有限公司（以下简称“运昌公司”）向其收取400元摊位管理费。公众质疑汉滨城管部门外包摊位管理谋利。目前，公安机关已介入调查。

安康一摊贩卖春联被收取400元费用，城管公安介入调查

安康一摊贩卖春联被收取400元费用，城管公安介入调查

西部网安康讯 （记者 毛明博）“我在路边卖春联，运昌管理问我收取400元管理费，求证这个部门的真实性权威性。”2月11日，有网友发帖称，安康市汉滨区运昌服务管理有限公司（以下简称“运昌公司”）向其收取400元摊位管理费。目前，公安机关已介入调查。

走访：摊贩称“事情已解决 钱已退”

2月11日，网友“AKHB小峰”以《我在路边卖春联，运昌管理问我收取400元管理费，求证这个部门的真实性权威性》为题发帖反映“运昌公司”人员向其收取400元摊位管理费，并在网帖中上传了该收据和运昌公司相关证件。

记者根据收款收据显示的信息找到该摊点，向摊主了解被收取400元摊位管理费的情况，对方称，“事情已解决，钱已退。”除此外，并不愿多说。

随后，记者辗转联系到运昌公司法人张某。他说，2月11日早上，他途经陵园路时见来某等人在路边摆摊就上前告知，“该路段不能摆摊”。

张某称，以前他曾与人管理过市场且与来某家中人相识，加之当时来某等称要主动缴纳费用，“我就收取了400元摊位费用。”

“这事上，我鬼迷心窍了。”张某在接受采访中称，城管等部门并未向他授权收取摊贩管理费。此后，当他得知收费的事被网友曝光后，就全部退还了费用还向当事人道过歉。

城管部门：未外包摊位管理

2月11日，汉滨区城管局法宣科负责人李东表示，得知此事后，该局第一时间向各大队了解情况。经查，区城管部门未曾把售卖节庆用品的摊位外包他人。“张某的行为与城管部门无关。”

此外，李东还称，网友反映的被收取费用的摊位在陵园路，该路段不是城管部门批准的临时春联销售点。针对此事，公安汉滨分局城管公安大队已介入调查。

据了解，经警方询问，张某承认其向来某收取了摊位管理费，但已将费用全部退还。目前，公安机关已对张某予以批评教育。

编辑： 呼乐乐

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