陕西省图书馆内上演“快闪读书”，用戏剧手法展现书籍力量。
西部网讯（记者 熊惠玲）读书原本是一件非常平常的事情，怎么样将这件平常的事情变的不平常呢？2月11日，在陕西省图书馆内，一台以“新年读书”为主题的空间戏剧精彩上演，图书馆内的旋转楼梯、不同楼层的观景台摇身一变都成了演员们的舞台，朗读者们“藏”在人群中间，在不同地点突然现身朗读，活灵活现地为所有读者上演了一场“快闪读书”。
“世界是一个舞台，往来的男女 只是过场的演员，他们有登场，也有退场……”随着音乐的渐起，首位朗读者在三楼的观景台上朗诵起莎士比亚的戏剧《世界是一个舞台》，洪亮的朗诵声打破了图书馆内的宁静，将众人的目光聚集在了声音的来源上。一段朗读结束，突然，在另外一个楼层上，又响起了培根的《论读书》……就这样，整个图书馆都变成了表演者们的舞台，季羡林的《做一个“难得糊涂”的读书翁》、汪国真的《新年，你好》、钱穆的《读书与做人》等八篇经典文章以这种戏剧化的表演方式呈现给在场的每一位读者，赢得了阵阵喝彩。
“读书是一件很平常的事情，但也可以充满仪式感和乐趣，就像硬币的两面，这两种观点都是正确的。”导演张枢说，自己非常喜欢阅读，戏剧作为自己的专业，很多灵感都来自阅读，将阅读与戏剧结合在一起，把读书这件平常事变得不那么平常，是另外一种带领人们了解读书的方式。
“我们今天的表演采用了‘空间戏剧’的形式，一方面是图书馆的内部空间非常适合这种表演，另一方面，我们想打破大家传统看到的那种单一舞台表演的形式，以新的形式来承载朗读。”他说，阅读是很重要的一件事情，我们今天选取的朗读内容，既有外国的文学，也有中国的传统文化，“希望能够让不同年龄段的人都受到吸引，我们做的就是为大家打开阅读的这扇大门，让大家感受到书籍的力量。”
编辑： 呼乐乐
娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11
娱乐江疏影出演空巢青年罗玥。热播剧《恋爱先生》创下高收视，也戳中了很多人的心坎，它涉及的“空巢青年”话题引起观众热议。02-11
娱乐2月8日，伊能静晒出一组28年前清纯旧照，照片中，伊能静一头时尚的长卷发，戴着礼帽，一脸的青涩。02-09
娱乐谈及近况，baby表示最近在与刘进导演、吴秀波老师合作《欲望之城》的拍摄，很高兴能与资深的前辈合作。02-09
娱乐文化部立即部署清理查处工作，严查相关互联网文化产品和互联网文化单位，坚决保护未成年人文化权益，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。02-09
娱乐陈伟霆可算是一个调皮boy，才换上白银紫色头发没多久的他，又染成了蓝色，造型多变，陈伟霆还主动秀出自己扎着小揪揪的照片，帅酷比剪刀手。02-08
娱乐放眼欧美成熟的影视市场，最具号召力的都是那些光芒四射的中生代演员，如果说我们的市场和观众正在逐步走向成熟，那大叔们的春天可能才刚刚开始。02-08
娱乐2月7日上午，张钧甯一身全黑LOOK加上长腿惹眼现身上海机场,受邀前往纽约观看2018秋冬女装秀。”02-08
娱乐昨日，王俊凯现身某代言活动，一身黑色造型帅气亮相，修身的衬衫胸前一朵精致玫瑰独具魅力，举手投足间彰显成熟魅力。”02-08
娱乐同时，由海清搭档张译、黄景瑜、杜江主演的现代化海军题材电影《红海行动》，也远赴非洲摩洛哥取景拍摄。02-08