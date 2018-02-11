陕西省图书馆内上演“快闪读书”，用戏剧手法展现书籍力量。

西部网讯（记者 熊惠玲）读书原本是一件非常平常的事情，怎么样将这件平常的事情变的不平常呢？2月11日，在陕西省图书馆内，一台以“新年读书”为主题的空间戏剧精彩上演，图书馆内的旋转楼梯、不同楼层的观景台摇身一变都成了演员们的舞台，朗读者们“藏”在人群中间，在不同地点突然现身朗读，活灵活现地为所有读者上演了一场“快闪读书”。

“世界是一个舞台，往来的男女 只是过场的演员，他们有登场，也有退场……”随着音乐的渐起，首位朗读者在三楼的观景台上朗诵起莎士比亚的戏剧《世界是一个舞台》，洪亮的朗诵声打破了图书馆内的宁静，将众人的目光聚集在了声音的来源上。一段朗读结束，突然，在另外一个楼层上，又响起了培根的《论读书》……就这样，整个图书馆都变成了表演者们的舞台，季羡林的《做一个“难得糊涂”的读书翁》、汪国真的《新年，你好》、钱穆的《读书与做人》等八篇经典文章以这种戏剧化的表演方式呈现给在场的每一位读者，赢得了阵阵喝彩。

“读书是一件很平常的事情，但也可以充满仪式感和乐趣，就像硬币的两面，这两种观点都是正确的。”导演张枢说，自己非常喜欢阅读，戏剧作为自己的专业，很多灵感都来自阅读，将阅读与戏剧结合在一起，把读书这件平常事变得不那么平常，是另外一种带领人们了解读书的方式。

“我们今天的表演采用了‘空间戏剧’的形式，一方面是图书馆的内部空间非常适合这种表演，另一方面，我们想打破大家传统看到的那种单一舞台表演的形式，以新的形式来承载朗读。”他说，阅读是很重要的一件事情，我们今天选取的朗读内容，既有外国的文学，也有中国的传统文化，“希望能够让不同年龄段的人都受到吸引，我们做的就是为大家打开阅读的这扇大门，让大家感受到书籍的力量。”

编辑： 呼乐乐