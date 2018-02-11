1月份西安市进出口实现开门红达288.36亿 同比增长74.48％

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月11日）从西安市商务局获悉，１月份，西安市外贸延续去年较快增长势头实现开门红，西安进出口总值288.36亿元(占全省93.3%)，同比增长74.48%。

其中进口104.62亿元，同比增长42.32%；出口183.74亿元， 同比增长100.24%。完成省考指标10.01%，超时序进度1.7个百分点。

为抓好下一步外贸工作落实，西安市商务局将继续坚持稳中求进的工作总基调，指导全市外贸企业深入推进外贸供给侧结构性改革，把调结构放在更突出的位置，巩固和提升传统优势，不断加快和培育外贸竞争新优势。

同时，全力落实好国家省市一系列促进外贸稳增长调结构政策，积极为企业营造良好营商环境，切实为企业减负助力，同时推进落实加工贸易梯度转移，深入推进跨境电商、市场采购和外贸综合服务企业等新业态，继续加大出口信保和金融支持力度，着力提高贸易便利化水平，进一步加强与“一带一路”国家贸易合作,为努力实现全市商务工作新跨越、新突破贡献积极的力量。

编辑： 呼乐乐