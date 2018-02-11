腊月廿七至正月十六 西安雁塔南路交通管制公交调整0

西部网讯（记者 刘望） 西安市公安局交通管理局今天（2月11日）下午发布交通管制通告，宣布2月12日（农历腊月廿七）0时至3月3日（正月十六）24时期间，雁塔南路（雁南一路至雁南三路段）临时交通管制，过往公交车将调整。

“2018西安年·最中国”活动将于春节期间在西安举行，为了保障曲江区域系列文化活动交通安全通畅，根据《道路交通安全法》有关规定，交通管理部门将对部分道路采取交通管制。

2月12日（农历腊月廿七）0时至3月3日（正月十六）24时期间，雁塔南路（雁南一路至雁南三路段）实施交通管制。

管制期间，途经该路段的公交线路调整为向南方向行驶的公交车调整至慈恩西路；向北方向行驶的公交车调整至慈恩东路。

交通管理部门提醒广大市民和游客提前安排出行时间，规划出行线路，希望社会各界和广大群众给予理解和支持，并自觉遵照执行。

编辑： 刘望