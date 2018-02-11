西安曲江六号小区杀人案宣判 被告人被判处死刑

法庭以故意杀人罪、抢劫罪，判处被告人刘晨鹏死刑，剥夺政治权利终身。

西部网讯（记者 李媛） 尾随业主进入小区，残忍杀害了包括两个孩子在内的一家五口……今天（2月11日）下午，备受社会关注的西安曲江六号小区杀人案在西安市中级人民法院公开宣判。法庭以故意杀人罪、抢劫罪，判处被告人刘晨鹏死刑，剥夺政治权利终身。

入室抢劫 将一家五口残忍杀害

1977年出生的刘晨鹏是黑龙江省哈尔滨市人，大学本科文化程度，无业，案发前暂住西安市碑林区乐居场。起诉书显示，2005年下半年，刘晨鹏来到西安工作、生活。2015年初失去工作并丧失生活来源，后产生了抢劫他人钱财的恶念。

2016年6月24日下午5时许，刘晨鹏携带一卷胶带，窜至雁塔区翠华南路曲江六号小区，趁业主用门禁卡开门之际混入某单元，伺机尾随业主入室抢劫。后刘晨鹏在六楼发现王某家未关防盗门，趁主人不备潜入室内，到厨房找到一把厨刀返回客厅，持刀威逼王某及婆婆苟某、母亲刘某三人至卧室，谎称自己找这家的男主人有事以稳住三人。

当晚11时许，在刘晨鹏的威逼下，王某交出自己一张存有5万余元的银行卡和密码，以及现金4000余元。为防止被害人报警，刘晨鹏将三位成年人捆绑在客厅餐椅上，并封堵住嘴巴，已睡着的3岁男童手脚也被胶带捆绑。之后，刘晨鹏拿着王某房门钥匙和门禁卡反锁房门后离开现场，并于25日凌晨1时20分许用抢得的银行卡在ATM机分数次取出18000元。随后，刘晨鹏再次返回现场，见苟某已挣开封嘴呼救，遂采用极其残忍手段致其一家5口人死亡，包括3岁男童及一名出生仅45天的女婴，于25日上午6时逃离。后经法医学鉴定，被害的5人均系因机械性窒息而死亡。

刘晨鹏乘出租车至西安火车站，将捆绑物扔进路边垃圾桶内，又乘出租车到城南客运站，换乘摩的到城西客运站，进卫生间更换服装后，将旅行包丢弃后离开。当晚11时27分、次日晚11时29分分别在ATM机取款2万元、12500元。

案发后，公安机关在刘晨鹏处查获赃款3万余元，其余赃款均已挥霍。

被告人当庭翻供 法庭调查证据确实充分

法院经审理认为，被告人刘晨鹏入户抢劫，数额巨大，为灭口连杀五人，犯罪手段特别残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，人身危险性极大。遂以故意杀人罪判处被告人刘晨鹏死刑，剥夺政治权利终身，以抢劫罪判处被告人刘晨鹏有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币10万元，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币10万元，追回的被抢赃款人民币3万元依法发还被害人亲属。

审理过程中，法庭召开了庭前会议，进行了证据收集合法性调查，通知了相关证人、鉴定人出庭作证。法庭认为，刘晨鹏虽当庭翻供，但本案其他证据确实、充分，证明刘晨鹏的犯罪事实。

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编辑： 呼乐乐