陕历博入围《国家宝藏》终极展文物揭晓 春节将举办特展

陕历博于春节期间在东展中厅举办馆藏国宝“唐懿德太子墓阙楼仪仗图特展”，展览以《阙楼图》的高清复制图为核心，辅助以其他展品和展陈设施，让观众近距离领略蕴藏国宝背后的文化艺术魅力。

西部网讯（记者 敬泽昊）2月11日，记者从陕西历史博物馆了解到，为进一步落实文物惠民政策，满足广大群众日益增长的参观热情和文化需求，陕西历史博物馆将于春节前后推出《国家宝藏》文物特展等系列特色文物惠民活动。

此次系列活动的重头戏，就是即将开幕的“唐懿德太子墓阙楼仪仗图特展”。根据央视《国家宝藏》节目最终评选结果，包括陕西历史博物馆镇馆之宝唐墓壁画“唐懿德太子墓阙楼仪仗图”在内的9件明星国宝，拟于2月12日（农历腊月二十七）在北京故宫博物院集中展出。为配合展出，更好地向来馆参观群众展示馆藏国宝，陕历博也于春节期间在东展中厅举办馆藏国宝“唐懿德太子墓阙楼仪仗图特展”，展览以《阙楼仪仗图》的高清复制图为核心，辅助以其他展品和展陈设施，让观众近距离领略蕴藏国宝背后的文化艺术魅力。另外，《阙楼仪仗图》原图仍在“唐代壁画珍品馆”向观众正常展出，观众可以同时参观古今两幅《阙楼仪仗图》，从中体会历史变迁、文明传承、科技创新与文化自信。

《阙楼图》原图仍在“唐代壁画珍品馆”向观众正常展出，观众可以同时参观古今两幅《阙楼图》，从中体会历史变迁、文明传承、科技创新与文化自信。

随着《国家宝藏》等文博类综艺节目热播，引发了公众对博物馆的持续关注。文物背后的故事也让大家对“国宝”的定义有了新的认识。陕西历史博物馆的杜虎符、葡萄花鸟纹银香囊和阙楼仪仗图三件文物也荣登央视，成为炙手可热的新晋“网红”国宝。据介绍，2017年，陕历博围绕陕历博馆藏精品文物打造“陕博星课堂——十八国宝系列课程”特色教育体验活动，让公众可以与文物近距离接触，揭开他们神秘的面纱。2018年，国宝系列课程将全面升级，为广大公众带来更丰富的活动体验。春节期间，青少年观众可以在陕历博参与“一眼千年、宛如初见”游学活动。此外，陕历博还将通过新春贺卡、线上“来陕历博过大年 寻找我心中的国宝”评选活动、新年互动体验活动等公众教育体验活动在春节期间向公众推介馆藏明星国宝文物。

来博物馆看文物，将文化带回家。据了解，陕历博以新春佳节为主题，推出"花舞大唐春"新春大礼包，将传统春节与时尚的表现手法相融合，大气典雅、喜庆吉祥。国家宝藏明星文创专柜将充分满足公众的寻宝热情，陕历博为文化扶贫倾力打造的绿色食品香菇、木耳把“用心扶贫、用行济困”的理念分享给更多人，基于馆藏文物“鎏金铜蚕” 开发的金蚕系列四款食品也将与公众惊喜会面。而陕西历史博物馆京东旗舰店于2月11日正式运营，打破时间与空间的束缚，消费者足不出户便可购买到由深藏文化内涵的创意产品，节日期间线上线下文创产品一律9.5折。

编辑： 刘璞华