专家谈丨增强三大区域发展协调性 为实施“五新”战略夯实基础

张涛
党的十九大报告提出要实施区域协调发展战略。近年来，陕西坚持“强关中、稳陕北、兴陕南”的发展思路，区域协调发展的能力不断增强，但由于三大区域间资源禀赋差异，发展不平衡不充分的矛盾仍比较突出，三大区域之间相互开放、相互支撑不足，协同、联动不够密切，各城市功能缺乏特色，产业发展也存在同质化，需要不断增强区域发展的协调性，为实现“五新”战略夯实基础。
要全面提升三大区域发展的质量。陕西三大区域发展存在体量和质量的差距，实现追赶超越既要强调发展质量，还应强调发展速度。要推动三大区域基本公共服务均等化，基础设施通达化，地区人民收入差距逐渐缩小。弥补区域发展“短板”要因地制宜，且不可盲目的嫁接“长板”，要强化区域带动、引领作用，统筹三大区域各城市、开发区间的协调性和可持续性。
要全力打造“一带一路”核心区，全力支持建设大西安。加快统筹西安各开发区与西咸新区产业布局，支持西安主城区跨渭河向北发展，建设大西安北部中心，为西安主城区拓展战略新空间，进而带动渭北地区发展。要抓住“一带一路”国际合作新机遇，发挥西安的交通枢纽、科技教育、文化旅游、先进制造业等资源优势，打造“一带一路”交通物流业中心、科教中心、文化旅游中心、先进制造业中心、会展中心、金融中心，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，全力支持西安建设成为亚欧合作交流的国际化大都市。
要务实推动关中协同发展，加快西渭、西铜、西商一体化发展。随着西成高铁开通，西渝高铁、西延高铁的开建，汉中、安康与延安都融入到大西安1小时经济圈。将三大区域整体纳入国家战略规划，构建大关中城市群，发挥对西北地区发展的核心引领作用。同时，要坚持三大区域对外开放和对内开放，合力建设开发开放新高地。
要用高铁时代的视野统筹优化区域发展基础。进入高铁时代，发达区域的“磁场效应”往往不断增强。要促进三大区域相互支撑，联动发展，就要以西兰、西成高铁开通，以西渝、西延高铁开建为机遇，尽早谋划分别以宝鸡、汉中、安康、延安为中心辐射周边人口相对聚集、资源富集的县区的城际轨道交通，进一步构建综合交通网络，夯实区域协调发展的基础。要以进入高铁时代为机遇，进一步加强西安—宝鸡—汉中—绵阳—德阳—成都—重庆等地的国防科技工业合作，建设国家西部军民融合创新示范区，引领区域产业发展。
要统筹新型城镇化与乡村振兴战略。城镇化是现代化的必由之路，乡村振兴是全面建成小康社会的必然选择。进入新时代，要统筹新型城镇化和乡村振兴战略，加快构建城乡一体化发展新格局。新型城镇化不是城市“吃掉”农村，也不是简单的、物理意义上的农民进城、上楼。实施乡村振兴不应是建设城市的微缩版，而是要立足“五有”即乡村发展要有人才，有资源，有组织，有产业，有保障制度;坚持“五新”即振兴乡村要搭建新平台，发展新产业，培育新组织，构建新机制，树立新典型；从而最终实现乡村产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕。 统筹新型城镇化与实施乡村振兴战略，应当允许城乡人口双向流动。让更多的农村居民进入城镇，同时让更多的人才、资金、技术、好项目流向农村。
总之，当前陕西正处在转型升级的关键节点，只有在区域发展中补短板、强弱项，才能从中拓宽发展空间、增强发展后劲，实现全面协调可持续发展。
（作者系陕西省政协委员、民盟陕西省委社会委员会主任、陕西省统一战线智库专家、陕西省城市经济文化研究会常务副会长兼秘书长）
编辑： 刘望
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