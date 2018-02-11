西安一男子加班过劳突感不适 行车途中向交警求救

男子说自己头部及四肢发麻、呼吸不畅，并且一边说一边坐到了马路边。

西部网讯（记者 刘望）2月8日晚22时22分许，西安交警灞桥大队民警在官厅立交开展酒驾夜查工作，在距离检查点不远处，一辆车突然停下来，驾驶员迅速下了车。“一般情况下只有酒驾的人才会在检查点前提前下车。”令执勤交警没有想到的是，驾驶员竟然是向民警求救。

男子说自己头部及四肢发麻、呼吸不畅，一边说一边坐到了马路边。男子说自己连续几天加班，现在要从临潼前往市区接人，途中突然感到身体不适，在看到警察后觉得自己必须要求救。

民警确认，该男子并非酒驾或毒驾，而且还出现了意识模糊，如果不及时救治可能有生命危险。执勤民警立刻拨打120急救电话，做好来车方向的安全保护，不断搓拭他的手部、提醒他保持深呼吸、建议其打开衣扣腰带，不断通过对话防止其昏迷。

由于天气较冷，民警孟院将警服脱下给其保暖，同时还联系了他的家人告知了情况，说明了接诊的医院地址。120救护车及时赶到，民警陪同该男子至唐都医院。经过医院诊断，该男子出现症状是由于过度劳累所致。

由于送医及时，该男子身体已恢复正常。

编辑： 刘望