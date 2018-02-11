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西安首次使用直升机对高速公路巡航 可快速转运伤员

时间：2018-02-11 15:38:40  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安首次使用直升机对高速公路巡航 可快速转运伤员

今年春运已经到了高峰时段，高速公路返乡车流持续增加，为了保障春运期间高速公路交通安全，今天（2月11日）上午，西安高速交警部门联合路政、保险、通航单位开展2018“平安春运 联合护航”活动，保障高速公路交通安全、有序、畅通。

三架直升机投入陕西春运紧急救援中。

西部网讯（记者 刘望） 今年春运已经到了高峰时段，高速公路返乡车流持续增加，为了保障春运期间高速公路交通安全，今天（2月11日）上午，西安高速交警部门联合路政、保险、通航单位开展2018“平安春运 联合护航”活动，保障高速公路交通安全、有序、畅通。

编辑： 刘望

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