送春联换鞭炮 西安阎良区划定烟花爆竹禁燃区

书法家现场写春联送“祝福”给市民。
阎良区铁腕治霾办号召市民从自身做起，自觉做到不燃放烟花爆竹。
西部网讯（记者 鄢山宇） 近日，西安市多县区进行了各式各样的禁燃禁放宣传，力争把禁燃禁放的理念深入到每位市民的心里。2月11日上午，西安市阎良区铁腕治霾办联合区级八部门开展“不燃放烟花爆竹，写春联送祝福”宣传活动，邀请书法家到现场，只要市民承诺不放烟花爆竹就赠送春联。
书法家现场写春联送“祝福”给市民
活动现场，阎良区铁腕治霾办号召市民在2018年春节期间，要一起参与航空城的蓝天保卫战，充分认识燃放烟花爆竹的危害性，为了自己和家人的身体健康，从自身做起，自觉做到不燃放烟花爆竹。
活动中，阎良区铁腕治霾办除了向市民发放禁燃禁放倡议书外，还邀请了书法家现场为市民写春联送“祝福”。“我们这一代人，总觉得放鞭炮才叫过年，但为了保护环境，我家今年过年都不再购买鞭炮了。”市民李先生正在帮书法家扶着写春联的红纸，在他看来，贴春联，挂中国结，再买些鲜花绿植，不放鞭炮过年一样热闹。
阎良区划定烟花爆竹禁燃区
据悉，为贯彻落实《西安市销售燃放烟花爆竹安全管理条例》，阎良区将行政区内的“京昆（西禹）高速路以东，关中环线（107省道）以南，西咸二级路以西，水腰路以北”区域划定为烟花爆竹禁售、禁放区域。
禁售、禁放区域以外烟花爆竹销售时间为2018年2月6日（农历腊月二十一）至2018年3月2日（农历正月十五）。燃放时间为2018年2月15日（农历腊月三十）至2018年3月2日（农历正月十五）。
阎良区铁腕治霾办提醒市民，若发现违法销售、燃放烟花爆竹的行为，可向安全生产监督、公安等管理部门举报。
举报电话：
阎良区安全生产监督管理局 86876922
公安阎良分局 86866186
质监阎良分局 86202428
工商阎良分局 86869314
阎良区城市管理局 63671969
阎良区交通运输局 86202596
阎良区建设和住房保障局 86202424
环保阎良分局 86202511
阎良区烟花爆竹安全经营管理领导小组办公室 86860061
编辑： 高政超
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