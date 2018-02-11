陕历博京东网店上线 快来网购一枚“葡萄花鸟纹银香囊”

陕西历史博物馆京东旗舰店今天正式与广大消费者见面。

西部网讯 经过一段时间的试运营，陕西历史博物馆京东旗舰店于今天正式会面广大消费者。打破时间与空间的束缚，消费者足不出户便可购买到由陕西历史博物馆研发的深藏文化内涵的创意产品。

为了贯彻落实十九大报告中“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”以及“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”的重要精神，让“文物活起来”。近年来，陕西历史博物馆一方面加大文创产品的投入力度，另一方面不断提升博物馆数字化建设。在文创产品质量与数量双重保障的基础上，依托京东强大的电子商务营销能力与用户基础，开设陕西历史博物馆京东旗舰店，为文创产品插上互联网的翅膀。

首批精选出的包括因国家宝藏而大火的葡萄花鸟纹银香囊在内的32件明星产品，被分为珍宝礼品、书籍日历、雅玩摆件、生活配饰以及鎏金铜蚕五个门类，在网上进行展示销售。无论是“一眼千年”汇聚文明的书籍图录，还是基于馆藏文物衍生的生活用品，亦或是力求还原真品之神韵的文物复刻，皆是经过精心打磨的诚意之作。试运营期间，京东商城主动热推数款产品，销售火热；品质、外观、物流、服务等各方面，皆获得消费者高度评价。京东旗舰店除了支持移动支付，享受折扣之外，还可接受分期付款，极大的方便了广大消费者。

为了满足消费者的购买需求，陕西历史博物馆组建了一支强大的客服队伍，为消费者提供优质服务，答疑解惑。同时承诺商品在付款48小时之内发货，消费者可享受7日内无理由退货服务。春节期间可正常下单，节后快递到货。

京东旗舰店的上线，创新了博物馆发展的思路，拓宽了文创产品销售渠道，提升了陕西历史博物馆的传播力和影响力，是“互联网+文物”计划的一次具体实践。与此同时，“历博文创”微信公众号也同步与公众会面，在微信公众号搜索添加“历博文创”即可时刻关注陕历博文创工作及文创产品的最近动态，并一步跳转至京东商城。

现阶段，陕西历史博物馆正在积极搭建天猫旗舰店、历博文创官方网站、历博文创官方微博并增设手机短信服务，届时以上六大关口将全部打通，为观众提供更优质、便捷的服务，同时也让陕历博珍贵的馆藏文物，能够以更加丰富多样的形式进入公众的视野，传递到公众身边。

春节期间，陕西历史博物馆推出“花舞大唐春”新春大礼包，将传统春节与时尚的表现手法相融合，大气典雅、喜庆吉祥。国家宝藏明星文创专柜将充分满足公众的寻宝热情，陕西历史博物馆为文化扶贫倾力打造的绿色食品香菇、木耳把“用心扶贫、用行济困”的理念分享给更多人，基于馆藏文物“鎏金铜蚕” 开发的金蚕系列四款食品也将与公众惊喜会面，线上线下文创产品一律9.5折酬宾。

编辑： 刘璞华