陕北榆林过大年米脂分会场启动 旅行社推出"年俗游"

“陕北榆林过大年”米脂分会场活动现场。

西部网榆林讯（记者 李明）大红灯笼高高挂，锣鼓鞭炮震天响，2月10日（农历腊月二十五），“陕北榆林过大年活动”米脂分会场启动仪式，在红色旅游景区米脂杨家沟革命旧址举行。启动式上共安排了大秧歌、踢场子、打夯、陕北婚俗表演等十多项活动。

根据当地初步安排，米脂分会场的“过大年”活动启动后，从正月初二起，每天都将安排相关年俗活动。其中：正月初二，沿门子秧歌；正月初三，毛驴驮运队表演；正月初四，杨家沟踢场子表演，毛驴驮运队表演；正月初五，杨家沟秧歌表演；正月初六，陕北大秧歌表演；正月初七，杨家沟小戏表演；正月初八，陕北传统婚俗表演；正月初九，打夯表演；正月初十，陕西省文艺小分队演出；正月十一，陕北说书表演；正月十二，秧歌表演；正月十三，陕北大秧歌表演；正月十四，转九曲、火塔塔、唢呐表演；正月十五，转九曲、火塔塔、唢呐表演。

记者了解到，今年“过大年”米脂6家旅行社首次推出了当地特色年俗旅游线路，可参观浏览杨家沟革命旧址、姜氏庄园、李自成行宫、米脂窑洞古城、貂蝉山庄等景点，还可观赏米脂唢呐、铁水打花等当地习俗。

据米脂康辉旅行社负责人介绍，目前推出的米脂地接旅游线路中，涵盖了红色旅游景点、绿色旅游景点和历史文化景点，提供了一日游、两日游和三日游，游客可根据自身时间安排选择。

“目前，地接旅游的价格非常实惠，每天人均消费也就是一二百元。”该负责人称，尽管目前旅行社做当地旅游处于微利，但非常看好米脂以及榆林旅游市场的前景。

编辑： 张娟