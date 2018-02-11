春节期间陕西商品市场供应额将超290亿元 供应有保障

西部网讯（记者 李媛）春节临近，记者今天（2月11日）从陕西省商务厅了解到，根据预测，节日期间全省商品市场供应总额将超290亿元，同比增长11.5%。预计供应蔬菜90万吨、肉类19.6万吨、粮油28万吨，生活必需品供应总量大幅超过“城区人均日消耗2斤蔬菜、2两肉、1斤粮、20克油”的节日生活需求，商品市场供应有保障。
为切实做好2018年春节商品市场供应和流通安全工作，日前，陕西省商务厅对全省12个设区市（区）和韩城市节日市场准备情况进行了检查，重点检查各市（区）大型农副产品批发市场、重点商超企业保供和落实安全生产情况。现场检查2017—2018年冬春蔬菜储备及投放情况，以及新春年货购物节等消费促进活动开展情况。
总体来看，我省今年春节商品供应充足，促销活动丰富，市场运行平稳，商贸流通领域安全生产形势稳定。
据预测，节日期间全省商品市场供应总额将超290亿元，同比增长11.5%。预计供应蔬菜90万吨、肉类19.6万吨、粮油28万吨，生活必需品供应总量大幅超过“城区人均日消耗2斤蔬菜、2两肉、1斤粮、20克油”的节日生活需求，商品市场供应有保障。
此外，省商务厅多方协调货源，及时调控市场，积极组织协调流通企业，增加市场供应量，力求品种丰富、结构合理，满足不同层次消费需求。并要求各地结合市场供求实际，适时组织投放储备蔬菜，稳定价格，调节市场供应。
全省2017—2018年冬春蔬菜储备总量3.7万吨，储备品种主要以大白菜、圆白菜、白萝卜、胡萝卜、洋葱、土豆、大葱、冬瓜、南瓜等基础菜为主。元旦前后全省第一轮共投放储备蔬菜9000多吨，占总储备量25%。春节前，各地还将进行第二轮投放，总量约2万吨（其中西安市8500吨），占储备总量50%以上，确保节日期间蔬菜供应和价格稳定。
记者了解到，节日期间，全省将启动172家生活必需品市场监测样本企业日报制度，同时通过7家大型农副产品批发市场和30家175个门店的智能信息泵系统，密切监测市场销售及价格变化情况，并及时在省市县三级商务预报平台多渠道发布监测预警信息。
各级商务主管部门还将严格落实值班和带班应急值守制度，密切关注异常天气、突发事件对市场供应的影响，发现市场异常波动、商品紧缺等情况，将适时启动应急预案。省级食糖、肉类、蔬菜、方便食品、饮用水、照明用品和卫生清洁用品等应急商品储备数量充足质量可靠，能及时应急调运。全省应急商品投放网络健全，能确保重要商品不脱销、不断档。
编辑： 张娟
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