山区群众冬季取暖隐患大 如何防范一氧化碳中毒?

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）现在大城市取暖基本都是集中供热，但在一些偏远地区，群众取暖条件差，还要借助于蜂窝煤、木炭、无烟煤等取暖。一不小心，就会发生一氧化碳中毒事件。

在汉中市中心医院，记者见到了正在进行治疗的陈华，今年62岁的陈华是汉中市略阳县接官亭镇人，2017年12月5日晚上临睡觉前，为了取暖，他将还有余火的炭火盆搬进了卧室，没想到带来了可怕的后果。

患者陈华：“我说端到屋里去洗了脚把脚烤一下，哎，结果一睡就什么都不知道了。”

第二天早上，陈华的女儿叫父亲吃早饭时才发现情况不对。

陈华的女儿：“我去叫他的时候没答应，把门一开，感觉他呼吸急促，头上满头大汗，眼睛想睁睁不开，我看到有一盆火放到屋里，我才知道是一氧化碳中毒。”

陈华的女儿及时将中毒的陈华搬离了卧室，并拨打120将他送往医院救治，经过一个多月的治疗，目前陈华病情稳定恢复良好。

据了解，一氧化碳中毒机理是一氧化碳与人体的血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，从而使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成全身的组织细胞窒息，尤其对大脑皮质的影响最为严重。汉中市中心医院急诊科副主任孟浩告诉记者，进入冬天以来，类似陈华这样因为用火盆取暖发生中毒的事件时有发生。

孟浩：“气温下降以后，一氧化碳中毒的病人还是很多的，每年冬天收治一氧化碳中毒的病人基本上都在一百多例。”

一氧化碳中毒的主要治疗方式，就是通过高压氧舱的治疗排出残留在人体内的一氧化碳.在汉中，由于周围一些规模较小等级较低的医院没有高压氧舱设备，所以很多周边县乡的中毒病人在抢救之后都必须要转院到这里进行继续治疗。

汉中市中心医院高压氧舱治疗室主任护师沈卉：“我们今年入冬以来，已经收治了171例一氧化碳中毒的病人，明显的特点，就是老人比较多。”

沈卉告诉记者，从2017年10月到2018年1月23日，他们高压氧治疗室已经接诊的171名患者中，60岁以上的有104名，占60%以上。而按照往年的统计，随着各大幼儿园、中小学陆续放寒假，一氧化碳中毒病人中未成年人的比例还会明显上升。

安康市人民医院急诊科主任朱旭：“年龄相对来说，小孩和老年人比较多，因为安康地处一个山区，儿童和老年人都是一个留守人群。”

采访中记者了解到，留守老人成为一氧化碳中毒的最大群体，除了其自身身体机能差、抵抗力低之外，主要原因还在于，他们传统的生活习惯以及安全意识相对较低，对一氧化碳中毒的危害性认识不强。再加之他们常常独自在家，一旦发生一氧化碳中毒，很难自救或者向外求助。

患者家属：“当时重度昏迷，一个人在家，邻居发现的，我们赶回来的。”

患者家属：“其实家里面也有空调，也有电暖气，但是老人总是不愿意用，觉得用煤炉是习惯，过去的老习惯。”

患者家属：“怎么叫不答应，把门打开一看她倒在那里的，是白天两点多钟。”

据不完全统计，每年冬天，陕南地区至少有350例以上一氧化碳中毒病例，每年都有人因为一氧化碳中毒而死亡，有的还会留下严重的后遗症，对病人身体及其家庭的经济造成严重的负担。

孟浩：“一氧化碳的中毒以后，到后期还会出现迟发型脑病的症状，不但对神经系统有损伤，而且对血液系统、呼吸系统、心血管系统、循环系统都会有不同程度的损伤。一旦发生迟发性脑病以后，治疗效果差、疗程长、而且治疗费用很大。”

采访中医护人员告诉记者，一氧化碳中毒，其实完全可以防范，为此他们也呼吁，要加大宣传普及的力度，提高大家的自我范防意识。

安康市人民医院急诊科主任朱旭：“因为一氧化碳中毒属于一个可防的疾病，防的效果非常明显。”

那么，对于一氧化碳中毒这个老生常谈的问题，到底该如何破解呢？

2018年1月24日，放寒假的最后一天，安康市汉阴县涧池镇初级中学正在举行“防火防电防煤气中毒”的寒假安全主题班会。

汉阴县涧池镇初级中学是汉阴县最大的农村初级中学，全校有学生1257人，70%以上的学生家长都在外打工。很多学生都是和爷爷奶奶一起生活，有的甚至放假回家后就是自己一个人。

汉阴县涧池镇初级中学副校长：“我们通过给学生进行宣传一氧化碳的危害性，怎样预防、自救这些知识，通过学生给家长进行宣传，来做到预防煤气中毒事件。”

汉阴县教体局分管学生安全工作的王先锋告诉记者，他们全县中小学和幼儿园总共是116所，全县学生是46546人，今年以来，他们召开了三次安全会议，用各种方式督导学校、老师向学生及家长去宣传普及冬季防一氧化碳中毒的知识，确保每一个学生安全过冬。

汉阴县教育体育局、招生考试管理中心主任王先锋：“要求各校利用宣传画、宣传单、知识讲座、主题队会包括煤气中毒的手抄报等不同形式，进行了一氧化碳中毒以及以后怎样预防等这些知识的普及，提高学生的自我防范能力。”

与此同时，在汉阴县观音河镇观音河村，村支部书记冉小瑞和村文书何昌成也在挨家挨户走访，向村民们宣讲冬季预防一氧化碳中毒的安全知识。

冉小瑞：“窗户要通风，烧热了再拿进来，不能直接烤，容易引起煤气中毒，这个煤气是最大的危害。”

何昌成：“有啥事情一定要记得拨打120，特别是睡觉的时候一定不要把煤火带到卧室去，晚上中毒了可不得了。白天要把门窗都打开，通风。”

汉阴县观音河镇党委副书记黄瑞：“全镇按照政府主导、群众参与、广泛宣传、预防为主的原则，通过镇村两级的各级会议，通过村民小组会和院落会，向农户广泛宣传了冬季煤气中毒防范的相关知识，通过每月四次的贫困户的走访到户宣讲这方面的知识，基本做到了家喻户晓。”

要做好一氧化碳中毒的预防，除了卫生部门加大宣传之外，还要让群众了解煤气中毒的危害和后果。这有这样，才能导致悲剧少发生。

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编辑： 辛超