春运资讯·2月11日|西安至成都加开1对高铁列车

西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。
【西安至成都加开1对高铁列车】
针对西成客流近期大幅增长，西安至成都、重庆方向高铁车票紧张的实际，西安局集团公司自2月11日起至14日，加开西安至成都方向的G4175/6次高铁列车1对。
G4175次，15:53从西安北始发，20:03终到成都东。
G4176次，20:35从成都东始发，次日0:11终到西安北，进一步方便旅客出行。
加开长途列车13列 加开省内列车19列
2月11日西安局集团公司加开长途列车13列，主要去往北京、温州、上海、深圳、贵阳等方向。
加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。
这些方向车票已基本售完
从车票预售情况来看，西安开往贵阳、南宁方向高铁票已售罄；往重庆、合肥、济南、南昌、沈阳、太原方向高铁票额紧张，仅个别车次有少量余票；其余各方向高铁能力充裕。
西安至天津、长春、福州、哈尔滨、南昌、沈阳、银川、厦门方向普速列车卧铺票已基本售完。
西安至延安方向高铁票和到榆林、神木普速列车卧铺票已基本售完。
西安往省内其他各地普速列车能力充足。
编辑： 张娟
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