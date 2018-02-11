商洛："风雅健身"不风雅 老板跑路上千会员退费难

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）最近，商洛市商州区风雅健身中心的门口每天都聚集着不少人，他们都在苦苦等待健身中心老板的出现。然而左等右等都见不着，那么这个健身中心到底出了什么事？老板去了哪儿了呢？

2016年7月份，喜欢健身的小何在朋友的介绍下，花了一千多元在位于商洛市体育馆内的风雅健身中心办了一张为期两年的健身卡。

小何：“我是冲着它是在体育局的体育馆内部，不是说是在外边，在外边我们也经常锻炼，但是办卡没有这个多，因为我觉得这个比较保险。”

2017年6月份，风雅健身中心搞了一次优惠活动，宣称办卡年限越长优惠幅度越大。已经锻炼了一年的小何觉得这里的环境和服务都还不错，于是又花了1499元续办了一张为期三年的健身卡。然而，到了2017年9月，小何的老卡还没用完，新卡尚未开通，风雅健身中心就变了。

小何：“隔三差五去浴室没有热水，然后就是很冷，随后的话就是很脏，一进去到厕所附近，就根本过不去。我们走到那里的时候，就很快的跑过去，因为味道太恶心了。”

小何说，到了2017年11月份，风雅健身中心已经不能正常开门，12月底更是彻底关了门。当记者来到风雅健身中心时，门口聚集着的维权会员们纷纷大倒苦水。

风雅健身中心会员：“上瑜伽课一直就不正常，店长就天天说瑜伽教练临时有事，一来就说瑜伽教练有事，你就自由活动去。”

风雅健身中心会员：“器械坏了没人修，而且没有教练给你指导，我那个私教课都还没上，现在我要求退款我们不在这里练了。”

记者了解到，目前受影响的会员在一千人左右，涉及金额上百万元。采访中，风雅健身中心的店长和十几名员工也赶到现场，他们说，风雅健身中心是由私人老板阮仕启租赁商洛市体育馆的场地开设的，目前还拖欠他们20名员工12万元左右的工资没发。

记者：“欠你多少钱？”

风雅健身中心员工：“欠我一万六。”

记者：“欠你多少钱？”

风雅健身中心员工：“欠我一万多。”

风雅健身中心店长：“欠我有三万多。”

员工们告诉记者，风雅健身中心其实从2017年的3月份开始就发不出工资了，随着员工的陆续离职，情况越来越差。到了2017年9月份，老板更是不露面了，他们多次打电话催要工资，但老板一直表示在西安看病，迟迟不给解决，到了2017年12月份，健身中心关门了。

那么，面对会员要求退费、员工讨要工资的局面，风雅健身中心的经营者到底是什么态度，如何回应呢？记者电话联系了风雅健身中心的经营者阮仕启。

阮仕启：“我从9月8日犯病到现在，拖欠员工的工资，他们一直给我打电话，我现在也解决不了。”

阮仕启表示，导致目前局面的原因，一个是自己生病了，再一个就是风雅健身中心去年到现在发展的会员不多，资金链早已经断裂。如今，他希望员工能理解自己，先开门营业，让健身中心正常运转。

阮仕启：“刚才打电话我问店长，今天叫开门你为啥不开，他说员工给他说了，谁要开门谁就开工资，你看就因为一点工资的问题，就影响到一个体育馆的形象，一个大家的形象。”

对于老板的表态，风雅健身中心的店长小许无奈的表示，自己只是一个打工的，现在的问题老板必须得亲自出面，来解决员工工资的问题和会员退费的问题。

记者：“那你现在有没有一个解决方案？”

阮仕启：“目前这个局面，解决方案就是我们内部管理上出现问题了。我这块给你郑重承诺，我们内部管理好了，上新的团队让大家得到应有的服务。”

然而，对于这样的口头承诺，风雅健身中心的员工们却再难相信。他们告诉记者，去年11月份，他们曾向商洛市劳动监察部门报案，劳动监察部门也要求阮仕启发放拖欠工资，但阮仕启一直不予配合。最后，劳动监察部门只能将案件移交给了商洛市公安局商州分局。就在记者采访时，有员工和会员突然发现，老板阮仕启坐在一辆黑色轿车上，在现场转了一圈又匆忙离开了。

记者：“就是那个车吗？”

风雅健身中心职员：“那个黑色的车，老板在副驾驶上坐着，然后过来一看这儿有人，赶紧就跑了。我们都看见他了，来转了一圈，看到你们在这儿就走了。”

记者：“刚刚给我们说是在西安呢。”

风雅健身中心职员：“没有，他刚才来了，他都骗我们好多次了，以前我们每次要工资，不管是微信还是电话，不是说他母亲生病就是他生病，就是各种理由。”

记者了解到，目前风雅健身中心的会员也已经向警方报案，商洛市公安局商州分局正在调查此事。

近年来，类似风雅健身中心这种突然关门，导致会员无法获得服务的案例不在少数。

商洛市工商和质量技术监督局消费者权益保护科科长韩玉城告诉记者，这种会员制实际上属于预付式消费，多集中在健身、理发、美容、按摩等行业。由于对商家缺少约束力，消费者往往承担着很大风险。所以他也提醒消费者，在进行预付式消费的过程中，一定要对商家的资质以及提供的产品和服务进行全方位了解，预付金额不宜过多过久，更不能贪小便宜，被一些明显违背经济常识的让利优惠活动所蒙蔽，而进行大额度的预付消费。

韩玉城：“因为任何经营行为，都要有一定的利润，而咱们的经营者，一个最起码的防范意识就是，当经营者长期没有经营利润的时候，就有可能存在一种欺诈的行为。”

此外，韩科长还提醒消费者，在进行预付式消费时一定要和商家签订书面合同明确双方责任，并对合同进行必要的担保。

韩玉城：“比如说是熟人介绍的，通过这个熟人在书面合同上签订书面担保，愿意承担像这个跑路呀一些全权的责任，也可以让提供场地的租赁者提供相应的担保。”

目前来看，预付式消费显然存在着不少问题。为了杜绝风雅健身中心此类事件的发生，除了商家诚信经营，消费者留心消费陷阱之外，监管部门更需要制定出切实可行的措施，加强对预付式消费事前事中的监管，切实规范商家的经营行为，给消费者筑起一道消费安全的防火墙。

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编辑： 辛超