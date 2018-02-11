“八办”献上2018红色文化礼包 纪念馆里过大年

西部网讯 记者从八路军西安办事处纪念馆了解到，在狗年新春来临之前，纪念馆为游客们准备了一份2018红色文化礼包，一系列丰富有趣的红色文化活动将在过年期间一一登场，让大家在纪念馆里过一个有“文化味”的大年。

听红色故事 看红色电影 送新春祝福

据悉，正月初一至正月初六，每天上午10点和下午3点，“八办”纪念馆将为前来参观的游客提供免费的讲解服务，听完讲解参与红色知识竞猜，有机会获得一件精美文创产品。不仅如此，现场还将有免费的红色书籍派送。

在“八办”纪念馆二号院将定时播放红色影片、纪录片、回忆录，让游客朋友们以另一种形式了解红色历史、感悟革命先辈艰苦卓绝的战争岁月。

在新春佳节期间，“八办”纪念馆还将开展“我在‘八办’送祝福”活动，纪念馆准备了精美的卡纸，游客可以将自己的祝福写在上卡纸，挂在一号院门口的心愿树上。

小八路体验手工纺线 趣剪纸彰显中国年味

春节期间，家长带着孩子来参观“八办”纪念馆，可免费体验手工纺线活动。纪念馆将为每一位小朋友和家长免费提供八路服装，工作人员会对纺车的使用进行现场教学和指导，成功纺出线的小朋友也将收获到一份新春小礼物。

纪念馆还聘请民间艺人，在大年初三到初六现场对游客进行剪纸教学和指导，游客可以根据老师的教学进行剪纸也可以自己发挥创意，在上面写上自己想说的话，最终做成简易书签作以纪念。

猜红歌猜灯谜 剪纸展年画展 纪念馆里过新春

“八办”纪念馆准备了一系列丰富有趣的竞猜活动，游客通过聆听红歌前奏音乐，以此来进行歌名竞猜，纪念馆还将组织大家同唱红歌，缅怀先烈。正月十五，还将有灯谜竞猜活动精彩上演。

2月13日至3月13日，“八办”纪念馆9号院临时展厅、8号院临时展厅还将分别举行“情系陕北——荞麦园创意彩绘剪纸作品迎春展”、“田园牧歌——24节气户县农民画展”等展览活动。

编辑： 刘璞华