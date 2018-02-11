陕西省首届少儿曲艺网络春晚举行

西部网讯 （记者 敬泽昊）2月9日由陕西省曲艺家协会主办，竹韵斋陕西曲艺培训中心承办，西安青曲社协办的陕西首届少儿曲艺网络春晚在西安青曲社鼓楼店隆重举行。来自陕西、四川、山西、山东的一百多位少儿曲艺演员同台表演了相声、小品、陕西快板、陕西快书、四川清音、四川评书、山东快书等21个精彩纷呈的拿手节目。

本次少儿曲艺网络春晚是陕西省曲协贯彻落实党的十九大精神，进一步推动陕西少儿曲艺事业繁荣发展的重要举措。通过本届网络春晚，为孩子们搭建了一个展示才艺和学习交流的平台，也为通过互联网平台更好地宣传推广陕西少儿曲艺进行了积极的探索和实践。

陕西省首届少儿曲艺网络春晚举行

陕西省首届少儿曲艺网络春晚举行

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编辑： 刘璞华