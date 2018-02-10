西安一男子吸毒后劫车逃窜撞伤1人12车 已被警方控制
时间：2018-02-10 23:59:55
来源：西部网-陕西新闻网
作者：
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
西安一男子吸毒后劫车逃窜撞伤1人12车 已被警方控制
2月10日下午，西安市雁塔区发生一起抢劫车辆案件，一男子吸毒后抢劫路过车辆并驾车逃窜，连撞多车致1人受伤12车受损，目前该男子已被警方控制。
西部网讯（记者 刘望）2月10日下午，西安市雁塔区发生一起抢劫车辆案件，一男子吸毒后抢劫路过车辆并驾车逃窜，连撞多车致1人受伤12车受损，目前该男子已被警方控制。
记者从西安市公安局雁塔分局了解到，刘某某（男，48岁，汉族，雁塔区人，有吸毒史）于2月10日中午吸食毒品后，情绪亢奋，下午14时30分左右在朱雀大街与雁环中路十字路边抢劫一辆宝来轿车，随后驾车沿雁环路逃窜。
男子驾车冲入东三爻村后，被出警民警和现场群众逼停，男子一度试图自残。
据警方统计，男子驾车沿途共刮蹭路边停靠及停车等待红灯车辆12辆，并撞倒一辆三轮车，致车主脚踝骨折。
现在嫌疑人和受伤三轮车主均已被送至医院救治，警方正在对案件进行进一步调查。
编辑：
刘振华
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11
娱乐江疏影出演空巢青年罗玥。热播剧《恋爱先生》创下高收视，也戳中了很多人的心坎，它涉及的“空巢青年”话题引起观众热议。02-11
娱乐2月8日，伊能静晒出一组28年前清纯旧照，照片中，伊能静一头时尚的长卷发，戴着礼帽，一脸的青涩。02-09
娱乐谈及近况，baby表示最近在与刘进导演、吴秀波老师合作《欲望之城》的拍摄，很高兴能与资深的前辈合作。02-09
娱乐文化部立即部署清理查处工作，严查相关互联网文化产品和互联网文化单位，坚决保护未成年人文化权益，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。02-09
娱乐陈伟霆可算是一个调皮boy，才换上白银紫色头发没多久的他，又染成了蓝色，造型多变，陈伟霆还主动秀出自己扎着小揪揪的照片，帅酷比剪刀手。02-08
娱乐放眼欧美成熟的影视市场，最具号召力的都是那些光芒四射的中生代演员，如果说我们的市场和观众正在逐步走向成熟，那大叔们的春天可能才刚刚开始。02-08
娱乐2月7日上午，张钧甯一身全黑LOOK加上长腿惹眼现身上海机场,受邀前往纽约观看2018秋冬女装秀。”02-08
娱乐昨日，王俊凯现身某代言活动，一身黑色造型帅气亮相，修身的衬衫胸前一朵精致玫瑰独具魅力，举手投足间彰显成熟魅力。”02-08
娱乐同时，由海清搭档张译、黄景瑜、杜江主演的现代化海军题材电影《红海行动》，也远赴非洲摩洛哥取景拍摄。02-08
娱乐郑爽离开某酒店。郑爽穿着土黄色外套，右眼贴着纱布和工作人员下楼聊着什么，郑爽妈妈走在前面先行一步。02-07
娱乐当地时间2018年2月6日，美国纽约，“贝嫂”维多利亚·贝克汉姆（ Victoria Beckham）出街购物。02-07
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经而随着2017年人民币逐渐升值并且股市上涨，投资者的担忧逐渐消退，金条和金币投资需求也回落至较为平常的水平，二季度至四季度的均值为66.8吨。02-11
财经全面提高科技监管能力，到2020年，一线监管的适应性更强，风险监测、预警和应急处置能力进一步提升。02-11
财经2017年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入284.33亿元人民币，流出218.20亿元人民币，净流入66.14亿元人民币。02-10
财经国内油价时隔7个多月后首次下调。本轮调价后，北京、天津、江苏、浙江、山东等部分地区92号汽油零售限价将再度降至7元/升以下。02-10
财经货币市场运行平稳，利率中枢有所下移，2月份以来银行间市场DR001和DR007分别在2.6%和2.8%左右平稳运行，市场流动性预期稳定。02-10
财经中央与地方财政事权和支出责任划分改革，是我国推进财税体制改革，建立现代财政制度中的重要内容。02-09
财经下一步，要继续把国有企业作为重中之重，结合国企改革、去产能、降成本等举措，进一步推动降杠杆。02-09
财经哪些属于中央与地方共同财政事权？支出责任是怎样划分的？在民生保障方面将产生哪些影响？02-09
财经根据日程安排，国家统计局今日将公布1月份居民消费价格指数(CPI)。02-09
财经2017年2月以来我国外汇供求向均衡状态收敛，目前处于基本平衡状态，同时跨境资本流动更加均衡。02-08
财经与之前三批相比，第四批示范项目规模相对较小，但条件更严格，规模更合理，不求规模求质量要求明确。02-08
财经春节前送节礼、春节期间走访亲友相互拜年，这是春节前后必不可少的“曲目”。02-08
文化2月9日，在朱雀花卉市场，满眼的蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，令人仿佛走进了花的海洋，上千种花儿争奇斗艳，一片姹紫嫣红。02-11
文化日前，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局等联合下发了关于印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“意见”）的通知。02-10
文化西安民俗专家王智在一个巨大的“灶台”前，向小朋友和过往游客绘声绘色地讲述“小年”的习俗。02-09
文化我省第一次引进匈牙利文物展览，将为陕西观众了解匈牙利历史文化和增进中匈两国友好交流起到积极作用。02-09
文化西安剪纸艺人吕国岭用一把剪刀剪出大雁塔、小雁塔、钟鼓楼、南门等西安地标雪景图，这些名胜古迹雪景图中还有狗。02-08
文化近日，陕西省工商局、陕西省委宣传部出台《关于进一步加快文化产业发展的意见》，从20个方面着手推进陕西文化产业发展。02-07
文化西安市22年来坚持开展“三下乡”活动，成员单位为农民群众办了大量好事实事，使“三下乡”活动成为深受欢迎的民心工程。02-05
文化2月1日，小分队成员兵分几路，用歌曲、舞蹈、曲艺等文艺形式为耀州区群众献上一场高水平的文艺演出。02-05
文化在耀州区文化艺术中心，参加慰问演出的艺术家们献上了一台高规格、高水平的文艺晚会。艺术家们精彩的演出为群众带去了喜悦和欢笑。02-03
文化商洛市商南县以新年节日为契机，传承中华传统美德，着力营造和谐、欢乐、祥和的春节文化氛围，把“文化商南”建设落到实处。02-03
文化宝鸡市正式对外发布了城市全域推广语“看‘中国’，来宝鸡’”、城市形象宣传片《感知宝鸡》及城市形象标识，重塑宝鸡崭新形象。02-03
文化文化产业被视作发展的“软黄金”，一直从事文创行业的新任省政协委员李俞兵围绕发展陕西文化产业，制订了自己的尽职履责计划。01-31
三农2月9日，农业部召开2018年机关司局和派出机构重点工作汇报交流会，对2018年重点工作进行再动员再部署。02-11
三农党的十九大报告提出实施乡村振兴战略，并作为七大战略之一写入中国共产党党章，这在我国农业农村发展历史上具有划时代的里程碑意义。02-11
三农实施乡村振兴战略，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。02-11
三农良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富，提供更多更好的绿色生态产品和服务，促进生态和经济良性循环，实现百姓富、生态美的有机统一。02-11
三农2017年以来，陕西切实保障各项民生政策落实到位，全省贫困地区农村居民人均可支配收入增长加速。02-11
三农春节前夕，西安市工商行政管理局加强市场监管力度。图为执法人员对电子城综合市场进行检查。02-11
三农西安植物园新春梅花展开幕，此次梅花展以盆栽梅花盆景和艺梅造型展示为主，共计展出杏梅、真梅等四百多盆姿态各异的梅花。02-11
三农随着城乡居民收入水平的提高，人们对生态环境、休闲娱乐、养生养老、宜居宜业等方面的需求更加旺盛。02-11
三农推进乡村振兴，必须大力发展农村生产力，支持和鼓励农民就业创业，不断拓宽增收渠道。02-11
三农笔者认为该文件是新时代“三农”工作的总抓手，是新时代乡村振兴战略重大总体部署，是乡村振兴战略实施纲领性文件。02-08
三农产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，5句话、20个字，勾勒出乡村振兴的宏伟蓝图。如何把握乡村振兴的内涵要义？02-08
三农近年来，作为“鎏金铜蚕”的出土地，有着蚕桑产业悠久历史的陕西，大力推进蚕桑产业转型升级，推广蚕桑产业标准化生产技术。02-08
旅游长白山全季地形公园９日开园迎客。滑雪爱好者可以在这里了解滑雪运动的发展历程，尽情体验滑雪运动、娱乐项目，亲身感受长白山冰雪的独特魅力。02-11
旅游运用现代声光电和数字技术的大型3D实景幻影雪秀《雪舞间》，近日在哈尔滨太阳岛雪博会园区上演，为雪博会增添了色彩。02-11
旅游春节长假即将到来，不少人选择出境旅游。检验检疫部门提醒广大民众，给海外亲友带手信、在境外“买买买”的时候要注意相关规定。02-11
旅游由中国陕西省文物局与英国利物浦国家博物馆共同举办的“秦始皇和兵马俑展”9日在利物浦世界博物馆正式开幕。02-11
旅游统计显示，近年来我国赴南极旅游人数快速增长，2017年接近5300人次，成为仅次于美国的南极旅游第二大客源国。02-11
旅游2018戊戌年药王山庙会以“铭记药王初心，倡导养生文化”为主题，将于3月17日至3月31日在铜川市耀州区药王山景区举办。02-10
旅游2月9日下午，一场关于乐山旅游及特产美食的街拍在西安钟鼓楼广场的世纪金花门口进行，吸引了不少群众围观。02-09
旅游当日，2018武汉东湖梅花节在武汉东湖梅园开幕。梅花节期间还将举行一系列以“梅”为主题的文化活动。02-09
旅游近年来，在习近平总书记“冰天雪地也是金山银山”的指引下，东北三省不断努力发展冰雪旅游，欲把冷资源变身热业态。02-09
旅游近日，国家旅游局发布春节假日旅游指南，针对春节假日旅游情况进行了分析预测。02-09
旅游根据国家旅游局发布的调查数据显示，2018年第一季度，我国居民出游意愿为83%，其中48.9%的游客选择在春节期间出行。02-09
旅游北上登山、由于冰雪地面，稍有不慎容易摔伤，轻则挫伤破皮，重则骨折出血。所以去玩雪一定要注意防摔倒。02-09
美食对于许多三高人群来说，喝上一碗清爽鲜美的素汤，既健康又能调理胃口，清理肠道。02-11
美食中医认为，大枣能补中益气、养血安神。但是，大枣属于药食同源之品，不辨体质，一律用大枣进补，有时起不到保健作用，甚至会帮倒忙。02-11
美食今天小编给大家带来6个国家名声在外不同风味的肉丸大集合，到底哪个才是你的菜，忍住口水往下看哦。02-11
美食柠檬本身具有减肥养颜的作用，柠檬水具有促进新陈代谢的作用，想要减肥的美眉们可以通过饮用柠檬水增加新陈代谢。02-11
美食生活中，有些我们坚信饮食观念其实是错误的。其实不管是早上还是晚上，消化系统对水果的吸收其实没有区别。02-11
美食您知道吗，饥饿也有假的。这几种常见原因会导致假饿状态的出现，让我们一时不察吃掉饮食过量。02-11
美食香菇用清水泡发，切片，只做馅的话两三朵就够，我一次泡了很多烧别的菜用。中间铺上小白菜、粉丝和香菇。02-09
美食葱、姜、蒜、椒，人称调味的“四君子”，它们不仅能够调味，而且能杀菌去霉，对人体健康大有裨益。02-09
美食这个神奇的东西是什么呢? 对!就是梨。研究人员发现，饭后吃个梨或喝杯热梨汁，积存在人体内的毒素可以大量排出。02-09
美食菠菜是我国极为常见的蔬菜之一，它有“营养模范生”之称，富含类胡萝卜素、维生素C、维生素K、矿物质等多种营养素。02-09
美食味甘性微寒，具有清热利水、解表散寒、养胃止渴的功效。将空心菜根120克水煎服，可以治疗痢疾；捣烂外敷可以治。02-09
美食山药有利于健脾养胃，薏米利湿健脾，红枣和胃养血，简单的煲一锅这样有营养的粥，早餐吃来是不是极好的呢！02-08
健康广东年糕一般以糯米粉、粘粉、生油、瓜子仁等为原料制成，香甜可口，但糖尿病、冠心病、消化不良的人不宜。02-11
健康肩周炎一般起病缓、病程长，冬春季或阴冷天气加重。02-11
健康总的来说，全球癌症5年生存率稳步提升，其中生存率较高的癌症有乳腺癌，前列腺癌以及儿童血液肿瘤，很多国家这几类癌症的5年生存率都在80%以上。02-11
健康对于爱美的女性朋友有实际的帮助。孙秋宁教授说，其实上要在面部形成一个斑，可以分十几种情况。02-10
健康研究结果显示，其中15%的死亡是由抑郁症所导致，而高血压和吸烟导致心脏相关疾病死亡的概率分别是8.4%和21.4%。02-10
健康广医三院消化内科副主任医师孙嫣说，打嗝其实是有好处的，有助于将人体肺部气体排出，缓解胃部胀气。02-10
健康将两种菇与淮山、鹌鹑搭配，此汤味道鲜美、性味平和，具有益中补气、健脾开胃、增强免疫力的作用。02-10
健康日常生活中，我们做饭的时候都会加入调料，这些调料不仅可以为美味食物锦上添花，在保健养生方面也是功不可没哦。02-10
健康说到糖尿病，人们通常会联想起高血糖、高血脂、高血压等症状。02-09
健康春节到了，亲朋好友聚在一起，身为哺乳妈妈的你被“好心”的过来人提醒过吗？“02-09
健康随着饮食结构的改变，最近三五年门诊碰到的颈动脉狭窄患者越来越多，超过半数都是因头晕眼花前来就诊发现的。02-09
健康中医学认为，人参具有大补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津止渴、安神益智等功效。02-09
教育早晨6点，天还没全亮，东北大学何世礼教学馆前就排起了长队。教室门一打开，不到两分钟，200多个座位就被“一抢而空”。02-11
教育为了找到解决少数民族孩子双语学习困难的钥匙，2010年9月，于小央来到新疆，在喀什地区莎车县一个偏僻的乡村学校安了“家”。02-11
教育很多人都听说过山寨协会，以协会名义开展招生和考级认证，并提供某种“一条龙”服务的，还是多少出乎人们的想象。02-11
教育有效保护青少年身心健康，推动我国网络游戏健康有序发展，查处了一批大案要案，曝光了一批典型案例，给违法违规行为以有力震慑。02-11
教育引导学生理解和体认这些节日深层次的文化观念，从而提高学生学习汉语、了解中华文化的兴趣，是对外汉语教师思考并正在实践的。02-11
教育日前， 中国科学院院长白春礼介绍，中国科学院战略性先导科技专项实施7年来，取得了一批重大原创成果，进入科研成果丰产期。02-09
教育2月7日，画家范炳南、表演艺术家陆树铭和他的陆家班明星团队部分成员一行来到红石岩监狱进行传统文化进“高墙”帮扶行动。02-08
教育2月8日，正逢狗年小年，由榆阳区环卫局主办的“城市因您而美 关爱环卫工人”主题活动，在榆林九溪半岛售楼部开展。02-08
教育方方面面都负起责任来，为孩子们营造一个安全、活泼、宽松的氛围，让孩子们能够快乐成长。02-08
教育2018年国家级教学成果奖评审接受香港、澳门申报，这在国家级教学成果奖的评审中还是第一次。02-08
教育教育部要求为每所普通中小学配备责任督学，并将责任督学个人信息和督导事项在学校校门显著位置予以公布。02-08
教育自全国100余所高等院校的400余名应届毕业生成功完成由一名地方青年向合格边防警官的转变，他们将在边防一线建功立业。02-08
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
汽车内饰方面，新车基本维持了普通版车型的造型，整体采用碳黑色的内饰色调，搭配中控以及两侧门板处的棕色饰板，大大提升了该车的车内质感。02-08
汽车而从车尾来看，该车尾部造型比较饱满，贯穿式的尾灯设计也与雷诺旗下新车有异曲同工之妙。02-08
汽车更大型的马自达CX-9销量达2300辆，增长约47%;小型马自达CX-3销量从去年1月的1200辆增长至1350辆，增长约12%。02-08
汽车实际上，丰田旗下的混合动力汽车都表现不俗，其中豪华品牌雷克萨斯混合动力汽车在南美洲、中美洲和加勒比海地区的销量就增长了近一半。02-08
汽车据英国汽车杂志2月6日报道，起亚全新一代Ceed掀背车将在3月份开幕的日内瓦车展上发布，未来将与福特福克斯竞争。02-08
汽车这些投资包括用于开发即将推出的纯电动Mission E跑车及其衍生车型，投资金额在4.47亿英镑(约合人民币为39.2亿元)。02-07
汽车作为瑞虎家族的新成员，瑞虎8是奇瑞汽车在全球130万瑞虎用户深度体验的基础上，全新开发的首款5/7座SUV。02-07
汽车明年，备受期待的全新奥迪A6L、全新奥迪Q3将陆续在中国市场投放，为用户创造出更多充满惊喜感的驾乘享受。02-07
汽车近日上市的北京(BJ)40系列柴油版分两款车型，分别为北京(BJ)40 2.0TDi手动四驱尊贵版和北京(BJ)40L 2.0TDi手动四驱尊贵版，售价同为15.99万元。02-06
汽车根据联盟首席执行官卡洛斯戈恩去年9月宣布的一项多年商业计划，这6款电动汽车是雷诺-日产-三菱联盟计划于2022年前12款电动车计划的一部分。02-06
汽车MPV产销同比分别下降17.6%和17.1%，交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%，SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%。02-05
汽车业内专家认为，我国在智能汽车的基础技术领域自主程度很高。但是只有整体的突破才能对汽车的发展起到支撑。02-02