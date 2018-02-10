西安一男子吸毒后劫车逃窜撞伤1人12车 已被警方控制

西部网讯（记者 刘望）2月10日下午，西安市雁塔区发生一起抢劫车辆案件，一男子吸毒后抢劫路过车辆并驾车逃窜，连撞多车致1人受伤12车受损，目前该男子已被警方控制。

记者从西安市公安局雁塔分局了解到，刘某某（男，48岁，汉族，雁塔区人，有吸毒史）于2月10日中午吸食毒品后，情绪亢奋，下午14时30分左右在朱雀大街与雁环中路十字路边抢劫一辆宝来轿车，随后驾车沿雁环路逃窜。

男子驾车冲入东三爻村后，被出警民警和现场群众逼停，男子一度试图自残。

据警方统计，男子驾车沿途共刮蹭路边停靠及停车等待红灯车辆12辆，并撞倒一辆三轮车，致车主脚踝骨折。

现在嫌疑人和受伤三轮车主均已被送至医院救治，警方正在对案件进行进一步调查。

编辑： 刘振华