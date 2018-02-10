咸阳旬邑两姐妹赏冰挂出意外 冰柱坠落致一死一伤

赏冰挂出意外，两姐妹一死一伤。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民）外出游玩安全意识一定谨记心间，昨天（2月9日）下午，在咸阳市旬邑县发生一起意外，两名女子赏冰挂时被掉落的冰柱砸到，一死一伤。
视频显示，一名女子被坠落的冰挂砸中倒地，众人对她进行施救。今天一早，《都市快报》全媒体记者赶到收治伤者的旬邑县医院了解到，被冰挂砸中受伤的是姐妹俩，姐姐因抢救无效身亡，妹妹则留院观察。虽然并无生命危险，但身体虚弱仍在治疗中。
旬邑县医院颅脑外科医生：“总体上做CT看，没啥问题。目前头部检查结果还没出来。”
随后，记者赶到了距离县城十多公里的赵家洞村，事发地不远处是当地著名的赵家洞石窟。而发生意外的沟口虽然被围挡起来，并贴上了防止意外禁止入内的告示，但进出沟口赏冰挂的人仍然不少。
记者：“你们是怎么知道这里有冰挂的？”
旬邑县赵家洞村村民：“我们就是本地人。”
记者：“这的冰挂是每年都会形成吗，什么样的情况下会形成？”
旬邑县赵家洞村村民：“就是下雪消雪的时候会形成，不一定每年有。”
记者：“这里不是景区吧？”
旬邑县赵家洞村村民：“不是不是，就是村旁边的一条沟。”
记者注意到，就在形成冰挂的沟内，虽然沟道内风很大，但因为已经开春，天气回暖，冰雪正在逐渐融化。
死者丈夫燕先生：“看到这地方挺好玩的，就过来看看。玩的时候不知道怎么回事，突然听到声音，然后就看到我老婆趴地上了。我们就着急，路人帮忙打120。”
死者丈夫小燕事发至今一直处于浑浑噩噩的状态，一时还无法接受丧妻之痛。他说自己平时和妻子小金在江苏工作，这次过年回家既探望父母，也看看一年没见的儿子。可没想到，这次一行五人的出游竟是永别。
死者丈夫燕先生：“走的时候一句话都没来得及留下（哭），昨天还有很多人都在这玩儿。我看人家玩儿都没事，我就跟老婆在这，没想到会出这事。”
随后，记者找到了金家姐妹出事的地方，看到地上的巨大冰块散落一地，冰上还有斑斑血迹。在现场，记者注意到，来这里的游客仍然络绎不绝，就在前方不远处的冰挂正在融化，冰水滴滴答答地下来，形成小溪。而头顶的这些尖如利剑的冰挂就像是悬在人们头顶的一把把宝剑，随时能要了人的命。
记者从当地了解到，事发后镇村两级正在着手制定更有效的防护措施，避免游人深入险境。
编辑： 高政超
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