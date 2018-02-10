宝鸡消防"微接警"启用 打119后上传信息可赠话费

宝鸡消防微接警系统启用，拨打119后上传信息可获赠话费。

宝鸡消防微接警系统启用，拨打119后上传信息可获赠话费。

宝鸡消防微接警系统启用，拨打119后上传信息可获赠话费。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2月9日，全省首个消防微接警系统“慧眼”在宝鸡正式上线运行，今后，宝鸡市民在遇到火灾等险情时，拨打119电话报警后，“慧眼”将自动给报警人发送一条 “慧眼”系统网址短信，报警人打开网址，通过系统内相关提示上传火场的现场视频、图片、语音等具体信息，帮助消防指挥人员准确研判火情、调配警力。报警人上报信息一旦被采纳，可获赠10元话费。

“消防微接警系统‘慧眼’有效地解决了原来的电话报警信息单一的问题，报警人员通过该系统上传视频、图片、语音等具体信息，为我们快速接警、精准调度、科学指挥提供了更多的信息，能够让我们的有效警力能第一时间赶到现场，快速处置险情。” 宝鸡市公安消防支队参谋长张根选介绍说，“慧眼”消防微接警系统打通了广大群众参与消防救援工作的最后“一公里”，为危难中挽救人民生命财产损失再次加固了防线。

张根选说，报警人拨打119电话后，“慧眼”系统后台会给报警人的手机上发送“慧眼”系统网址，报警人打开网址，通过系统内相关提示上传火场的具体信息，完成后点击提交报警即可。宝鸡市公安消防支队指挥中心便可即时得到火灾现场数据信息，并自动生成报警信息，“慧眼”系统会自动在电子地图上定位报警地点，能够有效避免报警人在拨打报警电话过程中可能因为情绪紧张、描述不详等因素产生的信息误差。

据了解，宝鸡消防微接警系统“慧眼”自1月26日上线试运行以来，已经陆续接到了几起有效报警，为消防救援人员及时赶赴现场救援提供了详细的信息，为消防快速接警、精准调度、科学指挥提供了很大帮助。

“目前，许多宝鸡市民还不知道这个系统，有些报警人在接到系统发送的短信后，以为是虚假短信，没有及时回复。为了让大家更多了解该系统，今后，报警人员报警后，接警人员会提醒报警人员注意接收短信。” 张根选说，为鼓励群众积极配合，宝鸡公安消防支队还与移动、联通、电信三大运营商合作，报警人上报信息一旦被采纳，可获赠10元话费。

编辑： 高政超