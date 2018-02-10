厉害了！西安62岁大妈驾考 科目二考90分一次过

厉害！62岁大妈驾考科目二考90分。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）说起考驾照，一般都会说是年轻人的事，而昨天一位62岁的大妈也出现在西安一个驾考现场，而且一次性就考过了科目二。
今年62岁的计大妈家住西安市西航花园小区，她去年7月份在小区一家驾校报的名。
驾校教练魏先生：“我当时以为他给她娃报名呢，问完以后，过两天又来了，二次来的时候她说给自己报名，我当时很吃惊。”
驾校的教练说，像计大妈年龄这么大的学员来学车，确实很少见，学车辛苦而且需要大量时间，但是计大妈在学车这件事上几乎是一天不落。
驾校校长：“相对来说，接受程度慢一些，但是认真踏实。”
驾校教练：“科目二科目三每一个小项目，她都会认真的做笔记做总结，每天晚上都反复要看。”
在计大妈的手机记事本上，有她为了学车专门记录的操作要领，说起这么大年龄为什么还要学车，她说主要受到开了一辈子车的丈夫的影响。
计大妈：“他开大巴卧铺班车，我也跟着到处去玩，尤其喜欢那种风驰电掣的感觉。”
计大妈说，年轻时忙于工作，现在退休了，有大量的时间，就应该完成自己的心愿，昨天计大妈在科目二考试的考场，以90分的成绩顺利通过考试，被人拍下了照片传到网上。这下，计大妈也算网红了一把。
其实昨天考试的时候，计大妈说自己考试时，也全靠心里默念的操作要领，才避免过于紧张。
计大妈：“考完后一下车腿都哆嗦，才想起来紧张。”
现在计大妈科目一二三都已经通过，只剩下了科目四，在生活中，计大妈也算是时尚达人，微信微博这些年轻人玩的社交工具，她也能够使用，用她的话说就是老有所为老有所乐。
编辑： 高政超
娱乐2月8日，伊能静晒出一组28年前清纯旧照，照片中，伊能静一头时尚的长卷发，戴着礼帽，一脸的青涩。02-09
娱乐谈及近况，baby表示最近在与刘进导演、吴秀波老师合作《欲望之城》的拍摄，很高兴能与资深的前辈合作。02-09
娱乐文化部立即部署清理查处工作，严查相关互联网文化产品和互联网文化单位，坚决保护未成年人文化权益，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。02-09
娱乐陈伟霆可算是一个调皮boy，才换上白银紫色头发没多久的他，又染成了蓝色，造型多变，陈伟霆还主动秀出自己扎着小揪揪的照片，帅酷比剪刀手。02-08
娱乐放眼欧美成熟的影视市场，最具号召力的都是那些光芒四射的中生代演员，如果说我们的市场和观众正在逐步走向成熟，那大叔们的春天可能才刚刚开始。02-08
娱乐2月7日上午，张钧甯一身全黑LOOK加上长腿惹眼现身上海机场,受邀前往纽约观看2018秋冬女装秀。”02-08
娱乐昨日，王俊凯现身某代言活动，一身黑色造型帅气亮相，修身的衬衫胸前一朵精致玫瑰独具魅力，举手投足间彰显成熟魅力。”02-08
娱乐同时，由海清搭档张译、黄景瑜、杜江主演的现代化海军题材电影《红海行动》，也远赴非洲摩洛哥取景拍摄。02-08
娱乐郑爽离开某酒店。郑爽穿着土黄色外套，右眼贴着纱布和工作人员下楼聊着什么，郑爽妈妈走在前面先行一步。02-07
娱乐当地时间2018年2月6日，美国纽约，“贝嫂”维多利亚·贝克汉姆（ Victoria Beckham）出街购物。02-07
娱乐张歆艺一脸素颜，趴在袁弘背上，调皮的在袁弘头上扎小辫，而袁弘愤怒中透露出溺爱的表情，夫妻二人还对镜搞怪，大秀恩爱。02-07
娱乐2月6日凌晨，周杰伦在其个人社交账号上晒了一张照片，乍一看以为是条鱼，但细心观察后发现鱼的脸竟然是是周杰伦本人。02-07