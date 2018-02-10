厉害了！西安62岁大妈驾考 科目二考90分一次过

厉害！62岁大妈驾考科目二考90分。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）说起考驾照，一般都会说是年轻人的事，而昨天一位62岁的大妈也出现在西安一个驾考现场，而且一次性就考过了科目二。

今年62岁的计大妈家住西安市西航花园小区，她去年7月份在小区一家驾校报的名。

驾校教练魏先生：“我当时以为他给她娃报名呢，问完以后，过两天又来了，二次来的时候她说给自己报名，我当时很吃惊。”

驾校的教练说，像计大妈年龄这么大的学员来学车，确实很少见，学车辛苦而且需要大量时间，但是计大妈在学车这件事上几乎是一天不落。

驾校校长：“相对来说，接受程度慢一些，但是认真踏实。”

驾校教练：“科目二科目三每一个小项目，她都会认真的做笔记做总结，每天晚上都反复要看。”

在计大妈的手机记事本上，有她为了学车专门记录的操作要领，说起这么大年龄为什么还要学车，她说主要受到开了一辈子车的丈夫的影响。

计大妈：“他开大巴卧铺班车，我也跟着到处去玩，尤其喜欢那种风驰电掣的感觉。”

计大妈说，年轻时忙于工作，现在退休了，有大量的时间，就应该完成自己的心愿，昨天计大妈在科目二考试的考场，以90分的成绩顺利通过考试，被人拍下了照片传到网上。这下，计大妈也算网红了一把。

其实昨天考试的时候，计大妈说自己考试时，也全靠心里默念的操作要领，才避免过于紧张。

计大妈：“考完后一下车腿都哆嗦，才想起来紧张。”

现在计大妈科目一二三都已经通过，只剩下了科目四，在生活中，计大妈也算是时尚达人，微信微博这些年轻人玩的社交工具，她也能够使用，用她的话说就是老有所为老有所乐。

编辑： 高政超